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В ТГУ открылась фотовыставка, посвященная трагедии 11 сентября
В ТГУ открылась фотовыставка, посвященная трагедии 11 сентября
Фотовыставка и Мемориал 11 сентября еще раз напомнят о трагедии, которая потрясла весь мир 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T17:04+0400
2021-09-10T17:04+0400
2021-09-10T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Фотовыставка, посвященная 20-й годовщине теракта 11 сентября в Нью-Йорке, открылась в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили, сообщается на странице вуза в Facebook.Помимо фотовыставки в университете выставлен "Артефакт Всемирного торгового центра". Нью-Йорк-Вашингтон: серия атак 11 сентября в фотографиях>>На мероприятии, посвященном трагическим событиям в США, с речью выступил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели."20 лет прошло с ужасной трагедии 11 сентября в Нью-Йорке. Это была трагедия не только Америки, это была трагедия всего мира. Она коснулась и лично меня, тогда я находился в США. 11 сентября в одном из зданий находился мой американский студент и он погиб. Я приношу соболезнования семьям погибших, американскому народу и всему человечеству", – заявил Чхенкели.По словам Чхенкели, важно, что в ТГУ создан Мемориал 11 сентября, и все могут посмотреть его и вспомнить этот день."Для меня, как для гражданина Грузии и Америки, радостно, что этот мемориал впервые выставлен в Грузии. Мемориал будут выставлять также в разных университетах Грузии, в том числе и в региональных университетах. Наша молодежь, студенты и все заинтересованные лица смогут посмотреть этот мемориал и фотовыставку, чтобы все помнили трагедию 11 сентября", – отметил Чхенкели.Владельцами мемориала являются граждане Америки Пол и Чонси Родзианко. Главным элементом мемориала является стальной каркас взорванного небоскреба. На нем сохранились название и инвентарный номер компании Laclede Steel, ведущего производителя стали Сент-Луиса. По инициативе министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и семьи Родзианко, в честь 20-летия трагедии скульптура впервые была выставлена в Грузии.Ровно 20 лет назад в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета. Ими управляли террористы-смертники. В результате трагедии погибли почти 3 тысячи человек, тысячи пострадали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В ТГУ открылась фотовыставка, посвященная трагедии 11 сентября
17:04 10.09.2021 (обновлено: 17:07 10.09.2021)
Фотовыставка и Мемориал 11 сентября еще раз напомнят о трагедии, которая потрясла весь мир
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik.
Фотовыставка, посвященная 20-й годовщине теракта 11 сентября в Нью-Йорке, открылась в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили, сообщается на странице вуза в Facebook
.
Помимо фотовыставки в университете выставлен "Артефакт Всемирного торгового центра".
На мероприятии, посвященном трагическим событиям в США, с речью выступил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.
"20 лет прошло с ужасной трагедии 11 сентября в Нью-Йорке. Это была трагедия не только Америки, это была трагедия всего мира. Она коснулась и лично меня, тогда я находился в США. 11 сентября в одном из зданий находился мой американский студент и он погиб. Я приношу соболезнования семьям погибших, американскому народу и всему человечеству", – заявил Чхенкели.
По словам Чхенкели, важно, что в ТГУ создан Мемориал 11 сентября, и все могут посмотреть его и вспомнить этот день.
"Для меня, как для гражданина Грузии и Америки, радостно, что этот мемориал впервые выставлен в Грузии. Мемориал будут выставлять также в разных университетах Грузии, в том числе и в региональных университетах. Наша молодежь, студенты и все заинтересованные лица смогут посмотреть этот мемориал и фотовыставку, чтобы все помнили трагедию 11 сентября", – отметил Чхенкели.
Владельцами мемориала являются граждане Америки Пол и Чонси Родзианко. Главным элементом мемориала является стальной каркас взорванного небоскреба. На нем сохранились название и инвентарный номер компании Laclede Steel, ведущего производителя стали Сент-Луиса. По инициативе министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и семьи Родзианко, в честь 20-летия трагедии скульптура впервые была выставлена в Грузии.
Ровно 20 лет назад в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета. Ими управляли террористы-смертники. В результате трагедии погибли почти 3 тысячи человек, тысячи пострадали.
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