https://sputnik-georgia.ru/20210910/vyshel-pervyy-treyler-matritsa-voskreshenie--video-259499365.html

Вышел первый трейлер "Матрица: Воскрешение" – видео

Вышел первый трейлер "Матрица: Воскрешение" – видео

Предстоящий американский научно-фантастический боевик станет четвертым в серии "Матрица" 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T15:40+0400

2021-09-10T15:40+0400

2021-09-10T15:40+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В Интернете появился первый официальный трейлер долгожданного фильма "Матрица: Воскрешение" – он опубликован на YouTube-канале WBRussia. В видео фанаты Ривза могут увидеть персонажа актера Киану. Он живет в настоящем времени и старается разобраться с чувством, будто забыл что-то крайне важное. Судя по трейлеру, Ривз обращается за помощью к психотерапевту (Нил Патрик Харрис), принимает синие таблетки и встречает женщину, которая обещает дать ему ответы на все волнующие его вопросы. В России премьера четвертой "Матрицы" состоится 16 декабря. Кроме Киану Ривза и Нила Патрика Харриса в продолжении снялись Керри-Энн Мосс Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. Режиссер новой "Матрицы" – Лана Вачовски, постановщик, которая совместно с сестрой Лили, работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы. Ожидается, что 22 декабря зрители увидят фильм в кинотеатрах США. Параллельно его выпустят и на стриминг-платформе HBO Max.Читайте также:

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киану ривз, зарубежные звезды