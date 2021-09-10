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Вышел первый трейлер "Матрица: Воскрешение" – видео
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкВизит в Москву звезды Голливуда Киану Ривза
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Предстоящий американский научно-фантастический боевик станет четвертым в серии "Матрица"
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В Интернете появился первый официальный трейлер долгожданного фильма "Матрица: Воскрешение" – он опубликован на YouTube-канале WBRussia.
В видео фанаты Ривза могут увидеть персонажа актера Киану. Он живет в настоящем времени и старается разобраться с чувством, будто забыл что-то крайне важное.
Судя по трейлеру, Ривз обращается за помощью к психотерапевту (Нил Патрик Харрис), принимает синие таблетки и встречает женщину, которая обещает дать ему ответы на все волнующие его вопросы.
В России премьера четвертой "Матрицы" состоится 16 декабря. Кроме Киану Ривза и Нила Патрика Харриса в продолжении снялись Керри-Энн Мосс Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон.
Режиссер новой "Матрицы" – Лана Вачовски, постановщик, которая совместно с сестрой Лили, работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.
Ожидается, что 22 декабря зрители увидят фильм в кинотеатрах США. Параллельно его выпустят и на стриминг-платформе HBO Max.
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