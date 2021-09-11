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"Арсенал" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Арсенал" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Арсенал" и ЦСКА 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T19:30+0400
2021-09-11T19:30+0400
2021-09-11T20:00+0400
спорт
футбол
фк "арсенал" тула
прогноз на футбольный матч
цска
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Программа второго игрового дня VII тура чемпионата России по футболу откроется противостоянием в Туле между местным "Арсеналом" и московским ЦСКА."Арсенал" провалил старт сезона, набрав в шести матчах всего четыре очка (одна победа, одна ничья и четыре поражения). Единственный успех "канониров" был в матче с "Крыльями Советов" (2:1), которые в этом году вернулись в РПЛ.Более того, у "Арсенала" худшая оборона в чемпионате – 13 пропущенных мячей. Чаша терпения руководства тульского клуба переполнилась после поражения от "Ахмата" (1:2) в прошлом туре. После этого в отставку был отправлен главный тренер команды Дмитрий Парфенов. Спасать "Арсенал" призван опытный Миодраг Божович.Что касается ЦСКА, то при Алексее Березуцком "армейцы" пока не могут найти своей игры. "Красно-синие" три матча выиграли и потерпели столько же поражений. Девять набранных очков пока не позволяют московскому клубу подняться выше шестого места.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА можно поставить с коэффициентом 1,76 (против 4,8 у "Арсенала"). Как мне кажется, хозяевам нужно определенное время, чтобы адаптироваться к требованиям нового тренера. Да и ЦСКА не тот соперник, у которого можно выиграть "одной левой".Почти уверен, что "армейцы" не проиграют. Более того, "красно-синим" необходимо начать стабильно набирать очки, но и Божович не сдастся без боя в своем первом матче на посту главного тренера "канониров". Если "армейцы" и победят, то с преимуществом в один мяч – не более.Ставка: победа ЦСКА в один мяч или ничья за 1,77.
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спорт, футбол, фк "арсенал" тула, прогноз на футбольный матч, цска
"Арсенал" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу
19:30 11.09.2021 (обновлено: 20:00 11.09.2021)
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Арсенал" и ЦСКА
Программа второго игрового дня VII тура чемпионата России по футболу откроется противостоянием в Туле между местным "Арсеналом" и московским ЦСКА.
"Арсенал" провалил старт сезона, набрав в шести матчах всего четыре очка (одна победа, одна ничья и четыре поражения). Единственный успех "канониров" был в матче с "Крыльями Советов" (2:1), которые в этом году вернулись в РПЛ.
Более того, у "Арсенала" худшая оборона в чемпионате – 13 пропущенных мячей. Чаша терпения руководства тульского клуба переполнилась после поражения от "Ахмата" (1:2) в прошлом туре. После этого в отставку был отправлен главный тренер команды Дмитрий Парфенов. Спасать "Арсенал" призван опытный Миодраг Божович.
Что касается ЦСКА, то при Алексее Березуцком "армейцы" пока не могут найти своей игры. "Красно-синие" три матча выиграли и потерпели столько же поражений. Девять набранных очков пока не позволяют московскому клубу подняться выше шестого места.
В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА можно поставить с коэффициентом 1,76 (против 4,8 у "Арсенала"). Как мне кажется, хозяевам нужно определенное время, чтобы адаптироваться к требованиям нового тренера. Да и ЦСКА не тот соперник, у которого можно выиграть "одной левой".
Почти уверен, что "армейцы" не проиграют. Более того, "красно-синим" необходимо начать стабильно набирать очки, но и Божович не сдастся без боя в своем первом матче на посту главного тренера "канониров". Если "армейцы" и победят, то с преимуществом в один мяч – не более.
Ставка: победа ЦСКА в один мяч или ничья за 1,77.