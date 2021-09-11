https://sputnik-georgia.ru/20210911/bolee-86-naseleniya-gruzii-imeyut-dostup-k-internetu--poslednyaya-statistika--259515490.html

Более 86% населения Грузии имеют доступ к Интернету – последняя статистика

Более 86% населения Грузии имеют доступ к Интернету – последняя статистика

Отмечается, что 91,7% жителей страны в возрасте 15 лет и старше заходили в Сеть ежедневно или почти каждый день 11.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-11T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В Грузии доступ к Интернету имеют 86,1% населения, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" под названием "Использование информационных и коммуникационных технологии в домашних хозяйствах".Доля домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, увеличилась на 0,7% в городах и на 4,4% в селах, достигнув 91,4 и 78,9% соответственно. По регионам самый высокий показатель зафиксирован в Аджарии (94,8%) и Тбилиси (94,4%).Согласно результатам исследования, в течении последних трех месяцев Интернетом воспользовалось 77,4% населения страны старше шести лет, что на 3,4% больше чем за отчетный период прошлого года.Отмечается, что 91,7% жителей страны в возрасте 15 лет и старше заходили в Сеть ежедневно или почти каждый день, 7,2% – хотя бы раз в неделю, 1,1% – пользовались Интернетом еще реже.Основные цели использования интернета жителями в возрасте 15 лет и старше:По результатам исследования, компьютеры имеют 63,8% населения.Стационарные компьютеры для выхода в Интернет использовали только 60,8% жителей в возрасте 6 лет и старше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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