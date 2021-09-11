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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210911/covid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-259514438.html
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
На данный момент состояние 1 488 пациентов тяжелое, из них 374 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T14:30+0400
2021-09-11T14:30+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в Грузии – за последние сутки сделано 34 383 теста и выявлено 2 533 новых случая инфицирования, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 579 031 случай инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 762 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 536 321 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 57 пациентов, а с начала пандемии – 8 146.Из 2 533 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 924 случая. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 34 538 активных случаев, из них 6 214 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 488 пациентов тяжелое, из них 374 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 780 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 26 544 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 87 человек, а в самоизоляции – 36 303.Показатель положительности по данным на 10 сентября составляет 7,37%, за две недели – 8,09%, за семь дней – 7,50%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

14:30 11.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На данный момент состояние 1 488 пациентов тяжелое, из них 374 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в Грузии – за последние сутки сделано 34 383 теста и выявлено 2 533 новых случая инфицирования, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 579 031 случай инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 762 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 536 321 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 57 пациентов, а с начала пандемии – 8 146.
Из 2 533 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 924 случая. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 177
Имерети – 422
Квемо Картли – 168
Шида Картли – 150
Гурия – 54
Самегрело - Земо Сванети – 243
Кахети – 244
Мцхета-Мтианети – 77
Самцхе-Джавахети – 55
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.
На данный момент в Грузии 34 538 активных случаев, из них 6 214 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 488 пациентов тяжелое, из них 374 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 780 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 26 544 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 87 человек, а в самоизоляции – 36 303.
Показатель положительности по данным на 10 сентября составляет 7,37%, за две недели – 8,09%, за семь дней – 7,50%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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