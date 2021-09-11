https://sputnik-georgia.ru/20210911/covid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-259514438.html

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

На данный момент состояние 1 488 пациентов тяжелое, из них 374 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 11.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-11T14:30+0400

2021-09-11T14:30+0400

2021-09-11T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в Грузии – за последние сутки сделано 34 383 теста и выявлено 2 533 новых случая инфицирования, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 579 031 случай инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 762 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 536 321 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 57 пациентов, а с начала пандемии – 8 146.Из 2 533 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 924 случая. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 34 538 активных случаев, из них 6 214 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 488 пациентов тяжелое, из них 374 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 780 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 26 544 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 87 человек, а в самоизоляции – 36 303.Показатель положительности по данным на 10 сентября составляет 7,37%, за две недели – 8,09%, за семь дней – 7,50%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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