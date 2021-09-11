https://sputnik-georgia.ru/20210911/ekspert-rasskazal-budet-li-v-afganistane-grazhdanskaya-voyna---video-259512027.html

Эксперт рассказал, будет ли в Афганистане гражданская война - видео

Эксперт рассказал, будет ли в Афганистане гражданская война - видео

Идеи халифата начинают победное шествие в мире. Такое мнение высказал в интервью со Sputnik Станислав Тарасов, востоковед и эксперт по проблемам стран Ближнего... 11.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-11T10:01+0400

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видео

мультимедиа

афганистан

ближний восток

война в афганистане

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В редакции Sputnik со Станиславом Тарасовым обсудили последние события в Афганистане. Смотрите в видео, как отвечал эксперт на вопросы по ситуации в регионе.Какое будущее ждет "Талибан"*? Признают ли правительство талибов в мире? Начнется ли гражданская война в Афганистане и превратится ли страна в Пуштунистан? А также надо ли России готовиться к серьезному противостоянию в регионе? Об этом и многом другом - в видео.*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ.

афганистан

ближний восток

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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