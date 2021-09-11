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Эксперт рассказал, будет ли в Афганистане гражданская война - видео
Эксперт рассказал, будет ли в Афганистане гражданская война - видео
Идеи халифата начинают победное шествие в мире. Такое мнение высказал в интервью со Sputnik Станислав Тарасов, востоковед и эксперт по проблемам стран Ближнего... 11.09.2021, Sputnik Грузия
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видео
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афганистан
ближний восток
война в афганистане
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В редакции Sputnik со Станиславом Тарасовым обсудили последние события в Афганистане. Смотрите в видео, как отвечал эксперт на вопросы по ситуации в регионе.Какое будущее ждет "Талибан"*? Признают ли правительство талибов в мире? Начнется ли гражданская война в Афганистане и превратится ли страна в Пуштунистан? А также надо ли России готовиться к серьезному противостоянию в регионе? Об этом и многом другом - в видео.*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ.
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видео, мультимедиа, афганистан, ближний восток, война в афганистане, видео

Эксперт рассказал, будет ли в Афганистане гражданская война - видео

10:01 11.09.2021
157
© video: Sputnik /
Идеи халифата начинают победное шествие в мире. Такое мнение высказал в интервью со Sputnik Станислав Тарасов, востоковед и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа
В редакции Sputnik со Станиславом Тарасовым обсудили последние события в Афганистане. Смотрите в видео, как отвечал эксперт на вопросы по ситуации в регионе.
Какое будущее ждет "Талибан"*? Признают ли правительство талибов в мире? Начнется ли гражданская война в Афганистане и превратится ли страна в Пуштунистан? А также надо ли России готовиться к серьезному противостоянию в регионе? Об этом и многом другом - в видео.
*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ.
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