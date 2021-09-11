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Эксперт рассказал, будет ли в Афганистане гражданская война - видео
Эксперт рассказал, будет ли в Афганистане гражданская война - видео
Идеи халифата начинают победное шествие в мире. Такое мнение высказал в интервью со Sputnik Станислав Тарасов, востоковед и эксперт по проблемам стран Ближнего... 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T10:01+0400
2021-09-11T10:01+0400
2021-09-11T10:01+0400
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ближний восток
война в афганистане
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В редакции Sputnik со Станиславом Тарасовым обсудили последние события в Афганистане. Смотрите в видео, как отвечал эксперт на вопросы по ситуации в регионе.Какое будущее ждет "Талибан"*? Признают ли правительство талибов в мире? Начнется ли гражданская война в Афганистане и превратится ли страна в Пуштунистан? А также надо ли России готовиться к серьезному противостоянию в регионе? Об этом и многом другом - в видео.*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, афганистан, ближний восток, война в афганистане, видео
Эксперт рассказал, будет ли в Афганистане гражданская война - видео
Идеи халифата начинают победное шествие в мире. Такое мнение высказал в интервью со Sputnik Станислав Тарасов, востоковед и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа
В редакции Sputnik
со Станиславом Тарасовым обсудили последние события в Афганистане. Смотрите в видео, как отвечал эксперт на вопросы по ситуации в регионе.
Какое будущее ждет "Талибан"*? Признают ли правительство талибов в мире? Начнется ли гражданская война в Афганистане и превратится ли страна в Пуштунистан? А также надо ли России готовиться к серьезному противостоянию в регионе? Об этом и многом другом - в видео.
*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в РФ.