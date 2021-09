https://sputnik-georgia.ru/20210911/gruzinskie-dzhinsy-pokoryayut-evropu-259517647.html

Грузинские джинсы покоряют Европу

Грузинские джинсы покоряют Европу

Предприятие по пошиву джинсов, предоставляющее одежду для знаменитых брендов, намерено расшириться 11.09.2021, Sputnik Грузия

экономика

новости

грузия

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Фабрика по пошиву джинсов в Озургети (регион Гурия) успешно производит одежду для знаменитых брендов, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.На предприятии трудоустроены 150 местных жителей, в основном женщины.Владелец фабрики – компания "Озургети деним". Компания шьет одежду для таких знаменитых брендов как URBAN, PIECES, GINA TRICOT, LIU JO, NOISY MAY, VERO MODA, GEORGE, VERO MODA-CURVE, NEW LOOK, ONLY, CUBUS.С производственным процессом ознакомилась глава экономического ведомства. Натия Турнава посетила джинсовую фабрику в Озургети вместе с губернатором региона Гурия Георгием Урушадзе и заместителем председателя парламента Арчилом Талаквадзе.Министр напомнила, что несколько лет назад компания получила земельный участок под строительство предприятия за символическую сумму в 1 лари в рамках компонента передачи недвижимости госпрограммы "Производи в Грузии"."Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства.Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.С 1 сентября программа расширилась, и к ней добавили четыре новые компонента, которыми в 2021-2022 годах смогут воспользоваться 1,3 тысячи предпринимателей. По новой инициативе государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

