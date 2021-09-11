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Грузины украли у иракского бизнесмена 2,6 млн долларов и килограммы драгоценностей – СМИ
Грузины украли у иракского бизнесмена 2,6 млн долларов и килограммы драгоценностей – СМИ
Местные СМИ назвали инцидент как самый крупный план кражи, когда-либо осуществленный в Дахуке 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T14:00+0400
2021-09-11T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Уроженка Грузии вместе с сообщниками вынесла из дома одного из богатых жителей Ирака примерно 2,6 миллиона долларов и четыре килограмма золота, сообщает телеканал Rudaw Media Network со ссылкой на полицию Дахука.Случай произошел 3 сентября. По информации местных СМИ, в краже участвовали четверо человек – двое организаторов и двое исполнителей. Главный фигурант дела – домработница, которая приехала в иракский Курдистан из Грузии и работала в семье торговца золотом."Это было частью плана. Когда женщина начала работать в доме, она была хорошо подготовлена... Когда выяснилось, что хозяина нет дома, она позвонила друзьям и сказала пойти и спокойно совершить кражу", – сказал на пресс-конференции в пятницу начальник полиции Дахука, генерал Ахмед Фахри Маджид.Женщина оставила окно открытым и передала сообщникам ключи от дома. Воры беспрепятственно реализовали задуманное. Все украденное члены преступной группы спрятали в тайнике и спешно покинули Курдистан.Выяснилось, что домработница работала в доме бизнесмена в течение последних пяти месяцев, а двое ее сообщников приехали в Ирак из Грузии 31 августа.Самым главным признаком кражи стало исчезновение грузинки после инцидента. После трехдневного поиска и расследования полиция установила, что грузинка сбежала в Турцию через пограничный пункт "Ибрагим Халил" и увезла с собой 20 тысяч долларов.Полиция обнаружила деньги и золото благодаря записям с камер видеонаблюдения. Все имущество уже вернули владельцам.К этому времени ведется следствие по отношению к 20 подозреваемым, которые имели причастность к домработнице из Грузии, а трое из них задержаны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, грузия, ирак, кража

Грузины украли у иракского бизнесмена 2,6 млн долларов и килограммы драгоценностей – СМИ

14:00 11.09.2021 (обновлено: 14:05 11.09.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Местные СМИ назвали инцидент как самый крупный план кражи, когда-либо осуществленный в Дахуке
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Уроженка Грузии вместе с сообщниками вынесла из дома одного из богатых жителей Ирака примерно 2,6 миллиона долларов и четыре килограмма золота, сообщает телеканал Rudaw Media Network со ссылкой на полицию Дахука.
Случай произошел 3 сентября. По информации местных СМИ, в краже участвовали четверо человек – двое организаторов и двое исполнителей. Главный фигурант дела – домработница, которая приехала в иракский Курдистан из Грузии и работала в семье торговца золотом.
"Это было частью плана. Когда женщина начала работать в доме, она была хорошо подготовлена... Когда выяснилось, что хозяина нет дома, она позвонила друзьям и сказала пойти и спокойно совершить кражу", – сказал на пресс-конференции в пятницу начальник полиции Дахука, генерал Ахмед Фахри Маджид.
Женщина оставила окно открытым и передала сообщникам ключи от дома. Воры беспрепятственно реализовали задуманное. Все украденное члены преступной группы спрятали в тайнике и спешно покинули Курдистан.
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Выяснилось, что домработница работала в доме бизнесмена в течение последних пяти месяцев, а двое ее сообщников приехали в Ирак из Грузии 31 августа.
Самым главным признаком кражи стало исчезновение грузинки после инцидента. После трехдневного поиска и расследования полиция установила, что грузинка сбежала в Турцию через пограничный пункт "Ибрагим Халил" и увезла с собой 20 тысяч долларов.
Полиция обнаружила деньги и золото благодаря записям с камер видеонаблюдения. Все имущество уже вернули владельцам.
К этому времени ведется следствие по отношению к 20 подозреваемым, которые имели причастность к домработнице из Грузии, а трое из них задержаны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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