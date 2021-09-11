https://sputnik-georgia.ru/20210911/gruziya-zavoevala-pervoe-zoloto-na-yuniorskom-chempionate-evropy-po-dzyudo-259520558.html

Грузия завоевала первое золото на юниорском чемпионате Европы по дзюдо

Грузия завоевала первое золото на юниорском чемпионате Европы по дзюдо

Таким образом, после трех соревновательных дней ЧЕ, в активе сборной Грузии три медали 11.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-11T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен – Sputnik. Грузинский дзюдоист Ника Харазишвили завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Люксембурге.В финале соревнований в весовой категории до 90 кг Харазишвили победил Тиго Ренеса из Нидерландов. Грузинский дзюдоист сначала заработал вазари, после чего уложил соперника на лопатки.В этой же весовой категории бронзовую медаль завоевал Торнике Поладишвили. В поединке за третье место грузин взял верх Ишханом Эдисултановым из России.Таким образом, после трех соревновательных дней ЧЕ, в активе сборной Грузии три медали. Ранее вице-чемпионом турнира стал Георгий Сардалишвили (-60 кг).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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