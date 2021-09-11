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Какой сегодня церковный праздник: 11 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 11 сентября 2021
По православному церковному календарю 11 сентября отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи – Крестителя Господня 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T01:00+0400
2021-09-11T01:00+0400
религия
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Sputnik Грузия рассказывает о последнем ветхозаветном пророке и почему он упоминаются в церковном календаре 11 сентября.Усекновение главы КрестителяПо церковному календарю 11 сентября отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи – самого почитаемого христианского cвятого после Богородицы, предсказавшего пришествие Мессии и крестившего Иисуса Христа в реке Иордан.В этот день христиане вспоминают насильственную смерть пророка, описанную в Евангелии.Предтеча после Крещения Господня был заключен в темницу Иродом Антипой – правителем Галилеи. Пророк открыто обвинял Ирода в том, что оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он незаконно сожительствовал с женой своего брата Филиппа – Иродиадой.В день рождения Ирода Саломия дочь Иродиады сплясала перед гостями и угодила имениннику, который поклялся девице дать все, чего она ни попросит, даже половину своего царства. По совету матери Саломия попросила дать ей на блюде голову Иоанна Крестителя.Ирод, боясь Божьего гнева за убийство пророка, и народа, любившего Предтечу, колебался, но из-за гостей и неосторожно данной клятвы повелел отрубить Святому Иоанну голову и отдать ее Саломии.Девица, взяв поднос с головой Иоанна Крестителя, отнесла его матери, которая исколов иглой язык проповедника, закопала его главу в нечистом месте. Но жена Иродова домоправителя Хузы – благочестивая Иоанна, голову Крестителя погребла в глиняный сосуд на горе Елеонской, где ее обрели в IV веке.ИмениныПо церковному календарю 11 сентября именины отмечает Иоанн.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20190731/Obretenie-moschey-Serafima-Sarovskogo-zhitie-i-chudesa-prepodobnogo-246107751.html
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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 11 сентября 2021

01:00 11.09.2021
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliГорящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба
Горящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
По православному церковному календарю 11 сентября отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи – Крестителя Господня
Sputnik Грузия рассказывает о последнем ветхозаветном пророке и почему он упоминаются в церковном календаре 11 сентября.

Усекновение главы Крестителя

По церковному календарю 11 сентября отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи – самого почитаемого христианского cвятого после Богородицы, предсказавшего пришествие Мессии и крестившего Иисуса Христа в реке Иордан.
В этот день христиане вспоминают насильственную смерть пророка, описанную в Евангелии.
Предтеча после Крещения Господня был заключен в темницу Иродом Антипой – правителем Галилеи. Пророк открыто обвинял Ирода в том, что оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он незаконно сожительствовал с женой своего брата Филиппа – Иродиадой.
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В день рождения Ирода Саломия дочь Иродиады сплясала перед гостями и угодила имениннику, который поклялся девице дать все, чего она ни попросит, даже половину своего царства. По совету матери Саломия попросила дать ей на блюде голову Иоанна Крестителя.
Ирод, боясь Божьего гнева за убийство пророка, и народа, любившего Предтечу, колебался, но из-за гостей и неосторожно данной клятвы повелел отрубить Святому Иоанну голову и отдать ее Саломии.
Девица, взяв поднос с головой Иоанна Крестителя, отнесла его матери, которая исколов иглой язык проповедника, закопала его главу в нечистом месте. Но жена Иродова домоправителя Хузы – благочестивая Иоанна, голову Крестителя погребла в глиняный сосуд на горе Елеонской, где ее обрели в IV веке.

Именины

По церковному календарю 11 сентября именины отмечает Иоанн.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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