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Младший сын Иванишвили создал копию "Звездной ночи" Ван Гога
Младший сын Иванишвили создал копию "Звездной ночи" Ван Гога
Самого младшего из четверых детей Иванишвили называют талантливым и предсказывают Цотне большое будущее в этом деле 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T11:01+0400
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бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Младший сын грузинского миллиардера, лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Цотне Иванишвили создал копию одной из наиболее известных картин нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Звездная ночь"."Звездная ночь" представляет вид из восточного окна спальни Ван Гога в Сен-Реми-де-Прованс на предрассветное небо и вымышленную деревню. Картина написана в июне 1889 года. С 1941 года хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке."Было так эмоционально копировать этот огромный шедевр", – так описал свой опыт 14-летний Цотне в Instagram.Подписчики молодого человека оказались в восторге от работы Цотне. "Твоя страсть и целеустремленность здесь проявляются в полной мере! Очень впечатляюще и вдохновляюще!" – написали фолловеры.В Instagram Цотне Иванишвили частенько выкладывает свои работы, которые всегда отличаются друг от друга. Цотне любит рисовать пейзажи, животных, натюрморты и абстрактные картины. Пользователи чаще всего положительно отзываются о таланте подростка. Количество его подписчиков стремительно растет, за ним следят более 150 тысяч пользователей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Младший сын Иванишвили создал копию "Звездной ночи" Ван Гога

11:01 11.09.2021
747
© photo: Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк"Звездная ночь" Винсента Ван Гога. Мультимедийный проект "От Моне до Кандинского" в Берлине
Звездная ночь Винсента Ван Гога. Мультимедийный проект От Моне до Кандинского в Берлине - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© photo: Sputnik / Игорь Зарембо
/
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Самого младшего из четверых детей Иванишвили называют талантливым и предсказывают Цотне большое будущее в этом деле
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Младший сын грузинского миллиардера, лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Цотне Иванишвили создал копию одной из наиболее известных картин нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Звездная ночь".
"Звездная ночь" представляет вид из восточного окна спальни Ван Гога в Сен-Реми-де-Прованс на предрассветное небо и вымышленную деревню. Картина написана в июне 1889 года. С 1941 года хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
"Было так эмоционально копировать этот огромный шедевр", – так описал свой опыт 14-летний Цотне в Instagram.
Подписчики молодого человека оказались в восторге от работы Цотне. "Твоя страсть и целеустремленность здесь проявляются в полной мере! Очень впечатляюще и вдохновляюще!" – написали фолловеры.
В Instagram Цотне Иванишвили частенько выкладывает свои работы, которые всегда отличаются друг от друга. Цотне любит рисовать пейзажи, животных, натюрморты и абстрактные картины. Пользователи чаще всего положительно отзываются о таланте подростка. Количество его подписчиков стремительно растет, за ним следят более 150 тысяч пользователей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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