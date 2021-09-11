https://sputnik-georgia.ru/20210911/mladshiy-syn-ivanishvili-sozdal-kopiyu-zvezdnoy-nochi-van-goga-259417668.html

Младший сын Иванишвили создал копию "Звездной ночи" Ван Гога

Младший сын Иванишвили создал копию "Звездной ночи" Ван Гога

Самого младшего из четверых детей Иванишвили называют талантливым и предсказывают Цотне большое будущее в этом деле 11.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-11T11:01+0400

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бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Младший сын грузинского миллиардера, лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Цотне Иванишвили создал копию одной из наиболее известных картин нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Звездная ночь"."Звездная ночь" представляет вид из восточного окна спальни Ван Гога в Сен-Реми-де-Прованс на предрассветное небо и вымышленную деревню. Картина написана в июне 1889 года. С 1941 года хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке."Было так эмоционально копировать этот огромный шедевр", – так описал свой опыт 14-летний Цотне в Instagram.Подписчики молодого человека оказались в восторге от работы Цотне. "Твоя страсть и целеустремленность здесь проявляются в полной мере! Очень впечатляюще и вдохновляюще!" – написали фолловеры.В Instagram Цотне Иванишвили частенько выкладывает свои работы, которые всегда отличаются друг от друга. Цотне любит рисовать пейзажи, животных, натюрморты и абстрактные картины. Пользователи чаще всего положительно отзываются о таланте подростка. Количество его подписчиков стремительно растет, за ним следят более 150 тысяч пользователей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, бидзина иванишвили