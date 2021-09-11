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https://sputnik-georgia.ru/20210911/na-sklone-vashlidzhvari-v-tbilisi-snova-poyavilis-treschiny-259521736.html
На склоне Вашлиджвари в Тбилиси снова появились трещины
На склоне Вашлиджвари в Тбилиси снова появились трещины
Мэр Тбилиси Каха Каладзе не разделает опасений геологов и уверяет, что движение по дороге безопасно 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T21:46+0400
2021-09-11T21:50+0400
новости
грузия
каха каладзе
тея годоладзе
оползень в тбилиси
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Несмотря на проведенные укрепительные работы движение на улице Мачавариани в Тбилиси, прилегающей к оползневой зоне, вновь небезопасно, на склоне появились новые трещины, сообщает телеканал Formula.По информации телеканала, в этот раз трещины глубиной примерно 3-4 метра."Вот! На склоне Мачавариани снова появились трещины! А ниже центральная магистраль", – написала директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе на своей странице в соцсети Facebook.По ее словам, трещины не новые, они существовали и были заполнены разными стройматериалами, но со временем те опустились вниз и показали реальную картину.Мэр Тбилиси Каха Каладзе не разделает опасений геологов."Вы знаете, что у нас есть новая дорога, соответственно, есть три конкретных места, где была опасность оползней. На этих местах продолжаются работы для того, чтобы после окончания проекта, передвижение по этой новой дороге было бы безопасным для всех. Это очень хороший проект, который соединит улицу Мачавариани и проспект Маршала Геловани", – заявил журналистам Каладзе.26 августа автомобильное движение на улице Мачавариани было полностью восстановлено. По данным мэрии, этот район больше не подвержен оползням и передвижение на нем безопасно.Однако по словам геолога Теи Годоладзе сделать оползневые зоны безопасными невозможно."Оползень остановить невозможно. Это необратимый процесс, оползень никуда не делся. Этот холм в течение веков был склонен к возникновению оползневых масс, его нельзя было трогать… Соответственно, там начались такие процессы, которые не остановить. Это будет растущий в динамике процесс, который неизвестно когда и к какому результату приведет", – заявляла ранее Годоладзе в интервью Sputnik Грузия.Движение на улице Мачавариани было перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210811/Godoladze-skhod-opolznya-v-Tbilisi-nevozmozhno-ostanovit-252560548.html
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новости, грузия, каха каладзе, тея годоладзе, оползень в тбилиси

На склоне Вашлиджвари в Тбилиси снова появились трещины

21:46 11.09.2021 (обновлено: 21:50 11.09.2021)
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© photo: Tbilisi City Hall / FBОползневая зона в микрорайоне Вашлиджвари в Сабуртало
Оползневая зона в микрорайоне Вашлиджвари в Сабуртало - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© photo: Tbilisi City Hall / FB
Мэр Тбилиси Каха Каладзе не разделает опасений геологов и уверяет, что движение по дороге безопасно
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Несмотря на проведенные укрепительные работы движение на улице Мачавариани в Тбилиси, прилегающей к оползневой зоне, вновь небезопасно, на склоне появились новые трещины, сообщает телеканал Formula.
По информации телеканала, в этот раз трещины глубиной примерно 3-4 метра.
"Вот! На склоне Мачавариани снова появились трещины! А ниже центральная магистраль", – написала директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, трещины не новые, они существовали и были заполнены разными стройматериалами, но со временем те опустились вниз и показали реальную картину.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе не разделает опасений геологов.
"Вы знаете, что у нас есть новая дорога, соответственно, есть три конкретных места, где была опасность оползней. На этих местах продолжаются работы для того, чтобы после окончания проекта, передвижение по этой новой дороге было бы безопасным для всех. Это очень хороший проект, который соединит улицу Мачавариани и проспект Маршала Геловани", – заявил журналистам Каладзе.
26 августа автомобильное движение на улице Мачавариани было полностью восстановлено. По данным мэрии, этот район больше не подвержен оползням и передвижение на нем безопасно.
Тея Годоладзе – директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии - Sputnik Грузия, 1920, 11.08.2021
Годоладзе: сход оползня в Тбилиси невозможно остановить
11 августа, 20:31
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Однако по словам геолога Теи Годоладзе сделать оползневые зоны безопасными невозможно.
"Оползень остановить невозможно. Это необратимый процесс, оползень никуда не делся. Этот холм в течение веков был склонен к возникновению оползневых масс, его нельзя было трогать… Соответственно, там начались такие процессы, которые не остановить. Это будет растущий в динамике процесс, который неизвестно когда и к какому результату приведет", – заявляла ранее Годоладзе в интервью Sputnik Грузия.
Движение на улице Мачавариани было перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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