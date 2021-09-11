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Разыграли спектакль: военный эксперт о причинах ухода США из Афганистана
Разыграли спектакль: военный эксперт о причинах ухода США из Афганистана
Что ждать от "Талибана"*? Нужно ли сотрудничать с новой властью Афганистана? На эти и другие вопросы в видео Sputnik отвечает военный эксперт Алексей Леонков 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T13:31+0400
2021-09-11T13:31+0400
2021-09-11T14:02+0400
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Что афганские радикалы будут делать с огромным количеством оружия, оставленного американцами в стране? И правда ли, что США ушли из Афганистана, чтобы насолить России? Sputnik на русском обсудил все эти вопросы с военным экспертом Алексеем Леонковым.* - запрещенная в России террористическая группировка.
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видео, мультимедиа, афганистан, война в афганистане, экспертное мнение, видео
Разыграли спектакль: военный эксперт о причинах ухода США из Афганистана
13:31 11.09.2021 (обновлено: 14:02 11.09.2021)
Что ждать от "Талибана"*? Нужно ли сотрудничать с новой властью Афганистана? На эти и другие вопросы в видео Sputnik отвечает военный эксперт Алексей Леонков
Что афганские радикалы будут делать с огромным количеством оружия, оставленного американцами в стране? И правда ли, что США ушли из Афганистана, чтобы насолить России? Sputnik на русском
обсудил все эти вопросы с военным экспертом Алексеем Леонковым.
* - запрещенная в России террористическая группировка.