https://sputnik-georgia.ru/20210911/razygrali-spektakl-voennyy-ekspert-o-prichinakh-ukhoda-ssha-iz-afganistana-259513849.html

Разыграли спектакль: военный эксперт о причинах ухода США из Афганистана

Разыграли спектакль: военный эксперт о причинах ухода США из Афганистана

Что ждать от "Талибана"*? Нужно ли сотрудничать с новой властью Афганистана? На эти и другие вопросы в видео Sputnik отвечает военный эксперт Алексей Леонков 11.09.2021, Sputnik Грузия

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мультимедиа

афганистан

война в афганистане

экспертное мнение

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Что афганские радикалы будут делать с огромным количеством оружия, оставленного американцами в стране? И правда ли, что США ушли из Афганистана, чтобы насолить России? Sputnik на русском обсудил все эти вопросы с военным экспертом Алексеем Леонковым.* - запрещенная в России террористическая группировка.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, афганистан, война в афганистане, экспертное мнение, видео