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Рынок недвижимости в Тбилиси – последние данные
Рынок недвижимости в Тбилиси – последние данные
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о ситуации с рынком недвижимости в Тбилиси в июле 2021 года 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T20:00+0400
2021-09-11T20:00+0400
2021-09-11T20:06+0400
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В июле 2021 года в Тбилиси зафиксировали 3 139 транзакций с квартирами, что на всего на 4% больше, чем в июле 2019 года. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте некоммерческой платформы Recov со ссылкой на Публичный реестр и агентство недвижимости Colliers.Примечательно, что по сравнению с 2019 годом в Тбилиси на 16% вырос спрос на старые квартиры. А вот спрос на новые квартиры упал на 2% – в июле 2021 года было зафиксировано 1 978 транзакций в проектах-новостройках.В новостройках показатель в эконом-сегменте вырос на 4% по сравнению с 2019 годом, в медиум-сегменте – снизился на 21%, а в премиум-сегменте – снизился на 0,7%.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о ситуации с рынком недвижимости в Тбилиси в июле 2021 года.
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грузия, инфографика, мультимедиа, недвижимость в тбилиси, инфографика
Рынок недвижимости в Тбилиси – последние данные
20:00 11.09.2021 (обновлено: 20:06 11.09.2021)
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о ситуации с рынком недвижимости в Тбилиси в июле 2021 года
В июле 2021 года в Тбилиси зафиксировали 3 139 транзакций с квартирами, что на всего на 4% больше, чем в июле 2019 года. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте некоммерческой платформы Recov со ссылкой на Публичный реестр и агентство недвижимости Colliers.
Примечательно, что по сравнению с 2019 годом в Тбилиси на 16% вырос спрос на старые квартиры. А вот спрос на новые квартиры упал на 2% – в июле 2021 года было зафиксировано 1 978 транзакций в проектах-новостройках.
В новостройках показатель в эконом-сегменте вырос на 4% по сравнению с 2019 годом, в медиум-сегменте – снизился на 21%, а в премиум-сегменте – снизился на 0,7%.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете подробную информацию о ситуации с рынком недвижимости в Тбилиси в июле 2021 года.