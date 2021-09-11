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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
С 13-16 сентября в большей части Грузии уже ожидается теплая погода, в некоторых местах кратковременные дожди 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T19:00+0400
2021-09-11T19:00+0400
2021-09-11T20:16+0400
грузия
погода
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В Грузии со второй половины дня 11 сентября дня до утра 13 сентября ожидаются дожди с грозами, местами град и ветер, сообщает Национальное агентство окружающей среды."Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии и спровоцировать оползни в горных районах страны", – говорится в сообщении.В Тбилиси 12 сентября ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до +26...+28 градусов тепла.А с 13-16 сентября в большей части Грузии ожидается теплая погода, в некоторых местах кратковременные дожди.Температура воздуха 12 сентября упадет до +21 градуса тепла. С 13 сентября в Западной Грузии температура прогреется до +29 градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
19:00 11.09.2021 (обновлено: 20:16 11.09.2021)
С 13-16 сентября в большей части Грузии уже ожидается теплая погода, в некоторых местах кратковременные дожди
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik.
В Грузии со второй половины дня 11 сентября дня до утра 13 сентября ожидаются дожди с грозами, местами град и ветер, сообщает
Национальное агентство окружающей среды.
"Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии и спровоцировать оползни в горных районах страны", – говорится в сообщении.
В Тбилиси 12 сентября ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до +26...+28 градусов тепла.
А с 13-16 сентября в большей части Грузии ожидается теплая погода, в некоторых местах кратковременные дожди.
Температура воздуха 12 сентября упадет до +21 градуса тепла. С 13 сентября в Западной Грузии температура прогреется до +29 градусов тепла.
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