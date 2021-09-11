https://sputnik-georgia.ru/20210911/spartak---khimki-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259510889.html
"Спартак" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Спартак" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Спартак" и "Химки" 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T10:32+0400
2021-09-11T10:32+0400
2021-09-11T10:32+0400
спорт
футбол
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чемпионат россии по футболу
фк "спартак" москва
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Матч между московским "Спартаком" и "Химками" будет завершать программу первого игрового дня VII тура чемпионата России по футболу.Столичный клуб просто ужасно начал нынешний розыгрыш РПЛ. У подопечных Руй Витории всего две победы, при трех поражениях и одной ничьей. Нет ничего удивительного, что с такими показателями "красно-белые" находятся в нижней части турнирной таблицы на 10 месте.В случае, если "Спартак" оступится в очередной раз, велика вероятность того, что Витория лишится своего поста. Стул под португальским специалистом итак уже вовсю раскачивается."Химки" тоже не могут похвастаться началом сезона – одна победа, три ничьих и два поражения. Правда, от "Спартака" в турнирной таблице подопечные Игоря Черевченко отстают всего на одно очко, что выражается в двух позициях.Как мне кажется, предстоящий матч для "Спартака" – это отличная возможность для того, чтобы вернуть позитивный настрой себе и болельщикам. Соперник вполне подходящий, так как "Химки" не показывают сейчас стабильной и качественной игры.В аналогичном ключе думают и букмекеры, предлагая на победу хозяев коэффициент 1,55 (против 5,5 у гостей).Еще ни в одной игре нынешнего сезона "Спартак" не забил два гола. Думаю, сейчас самое время, чтобы прервать эту статистику и одержать уверенную победу. "Химки" не обладают железобетонной обороной – в шести матчах "черно-красные" пропустили девять мячей. "Народной команде" нужно пользоваться ситуацией.Ставка: "Спартак" забьет минимум два гола за 1,65.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, чемпионат россии по футболу, фк "спартак" москва
"Спартак" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Спартак" и "Химки"
Матч между московским "Спартаком" и "Химками" будет завершать программу первого игрового дня VII тура чемпионата России по футболу.
Столичный клуб просто ужасно начал нынешний розыгрыш РПЛ. У подопечных Руй Витории всего две победы, при трех поражениях и одной ничьей. Нет ничего удивительного, что с такими показателями "красно-белые" находятся в нижней части турнирной таблицы на 10 месте.
В случае, если "Спартак" оступится в очередной раз, велика вероятность того, что Витория лишится своего поста. Стул под португальским специалистом итак уже вовсю раскачивается.
"Химки" тоже не могут похвастаться началом сезона – одна победа, три ничьих и два поражения. Правда, от "Спартака" в турнирной таблице подопечные Игоря Черевченко отстают всего на одно очко, что выражается в двух позициях.
Как мне кажется, предстоящий матч для "Спартака" – это отличная возможность для того, чтобы вернуть позитивный настрой себе и болельщикам. Соперник вполне подходящий, так как "Химки" не показывают сейчас стабильной и качественной игры.
В аналогичном ключе думают и букмекеры, предлагая на победу хозяев коэффициент 1,55 (против 5,5 у гостей).
Еще ни в одной игре нынешнего сезона "Спартак" не забил два гола. Думаю, сейчас самое время, чтобы прервать эту статистику и одержать уверенную победу. "Химки" не обладают железобетонной обороной – в шести матчах "черно-красные" пропустили девять мячей. "Народной команде" нужно пользоваться ситуацией.
Ставка: "Спартак" забьет минимум два гола за 1,65.