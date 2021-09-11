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"Урок, который мы не должны забывать" – президент Грузии о терактах 11 сентября
"Урок, который мы не должны забывать" – президент Грузии о терактах 11 сентября
Президент Грузии напомнила о важности солидарности для обеспечения международной безопасности 11.09.2021, Sputnik Грузия
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2021-09-11T14:00+0400
новости
в мире
грузия
сша
теракты 11 сентября 2001 года
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузия внесла и продолжает вносить свой вклад в борьбу за безопасность во всем мире, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Так она прокомментировала двадцатую годовщину терактов 11 сентября, напомнив о важности солидарности для обеспечения международной безопасности."20 лет назад трагедия 11 сентября потрясла весь мир. 20 лет назад международное сообщество объединилось в борьбе за мировую безопасность. Грузия внесла свой вклад и продолжает делать это. Глобальным ответом на зло в наше время была солидарность. Это урок, который мы не должны забывать", - написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.Два лайнера врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.В результате трагедии погибли почти 3 тысячи человек, тысячи пострадали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, грузия, сша, теракты 11 сентября 2001 года, саломе зурабишвили

"Урок, который мы не должны забывать" – президент Грузии о терактах 11 сентября

13:31 11.09.2021 (обновлено: 14:00 11.09.2021)
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© photo : press-service of the Government of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© photo : press-service of the Government of Georgia
Президент Грузии напомнила о важности солидарности для обеспечения международной безопасности
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузия внесла и продолжает вносить свой вклад в борьбу за безопасность во всем мире, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Так она прокомментировала двадцатую годовщину терактов 11 сентября, напомнив о важности солидарности для обеспечения международной безопасности.
"20 лет назад трагедия 11 сентября потрясла весь мир. 20 лет назад международное сообщество объединилось в борьбе за мировую безопасность. Грузия внесла свой вклад и продолжает делать это. Глобальным ответом на зло в наше время была солидарность. Это урок, который мы не должны забывать", - написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.
Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.
Два лайнера врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.
В результате трагедии погибли почти 3 тысячи человек, тысячи пострадали.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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