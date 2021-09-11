https://sputnik-georgia.ru/20210911/urok-kotoryy-my-ne-dolzhny-zabyvat--prezident-gruzii-o-teraktakh-11-sentyabrya--259513717.html

"Урок, который мы не должны забывать" – президент Грузии о терактах 11 сентября

"Урок, который мы не должны забывать" – президент Грузии о терактах 11 сентября

Президент Грузии напомнила о важности солидарности для обеспечения международной безопасности 11.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-11T13:31+0400

2021-09-11T13:31+0400

2021-09-11T14:00+0400

новости

в мире

грузия

сша

теракты 11 сентября 2001 года

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252378346_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_4a0ef5f6233071bfe2c5dfca72ed6248.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузия внесла и продолжает вносить свой вклад в борьбу за безопасность во всем мире, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Так она прокомментировала двадцатую годовщину терактов 11 сентября, напомнив о важности солидарности для обеспечения международной безопасности."20 лет назад трагедия 11 сентября потрясла весь мир. 20 лет назад международное сообщество объединилось в борьбе за мировую безопасность. Грузия внесла свой вклад и продолжает делать это. Глобальным ответом на зло в наше время была солидарность. Это урок, который мы не должны забывать", - написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.Два лайнера врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.В результате трагедии погибли почти 3 тысячи человек, тысячи пострадали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, грузия, сша, теракты 11 сентября 2001 года, саломе зурабишвили