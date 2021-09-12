https://sputnik-georgia.ru/20210912/bmw-iz-musora-umnye-elektrokary-i-drugie-avtomobili-buduschego---foto-259528668.html

Автомобили будущего: международный автосалон в Мюнхене - фото

Автомобили будущего: международный автосалон в Мюнхене - фото

Оригинальный дизайн, экологичность, передовые разработки, искусственный интеллект - то, чем отличаются автомобили, которые уже в обозримом будущем будут... 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T13:20+0400

2021-09-12T13:20+0400

2021-09-12T13:27+0400

фотоленты

мультимедиа

германия

автомобили

новости в фотографиях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0c/259528228_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_2a28cbf966c53986aa44fa4ac9bc1490.jpg

Международный мюнхенский автосалон-2021 стал одним из масштабных мотор-шоу, которое проходит во время пандемии.Знаменитый автосалон открылся 6 сентября и продлится до 12 сентября.В последние три дня выставка IAA Mobility будет открыта для всех желающих.

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, мультимедиа, германия, автомобили, новости в фотографиях, фото