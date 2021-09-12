Автомобили будущего: международный автосалон в Мюнхене - фото
Множество известных международных автопроизводителей представили на автосалоне в Мюнхене свои новейшие перспективные транспортные решения
Множество известных международных автопроизводителей представили на автосалоне в Мюнхене свои новейшие перспективные транспортные решения
В автосалоне этого года принимают участие свыше 700 компаний
В автосалоне этого года принимают участие свыше 700 компаний
Помимо таких всемирно известных автопроизводителей, как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault и Hyundai, на выставке также представят свою продукцию китайские предприятия, в том числе Great Wall Motor и Huawei
Помимо таких всемирно известных автопроизводителей, как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault и Hyundai, на выставке также представят свою продукцию китайские предприятия, в том числе Great Wall Motor и Huawei
Помимо новинок автопрома, оно посвящено и другим сферам мобильности
Помимо новинок автопрома, оно посвящено и другим сферам мобильности
Рядом с выставочным павильоном впервые оборудована трасса для экологичного тест-драйва автомобильных новинок
Рядом с выставочным павильоном впервые оборудована трасса для экологичного тест-драйва автомобильных новинок
Также, в рамках автосалона состоится ряд специализированных семинаров на такие темы, как перевод автомобилей на электрическую тягу и их интеллектуализация
Также, в рамках автосалона состоится ряд специализированных семинаров на такие темы, как перевод автомобилей на электрическую тягу и их интеллектуализация
Премьеры ведущих автокомпаний занимают наIAA Mobility самое заметное место
Премьеры ведущих автокомпаний занимают наIAA Mobility самое заметное место
Все больше производителей машин называют точные сроки отказа от двигателей внутреннего сгорания и полного перехода нагибридные и электрические технологии
Все больше производителей машин называют точные сроки отказа от двигателей внутреннего сгорания и полного перехода нагибридные и электрические технологии
Volkswagen пообещал в ближайшее время прекратить разработку новых ДВС
Volkswagen пообещал в ближайшее время прекратить разработку новых ДВС
Mercedes-Benz объявил, что уже к 2025 году половина продаваемых им машин придется на электромобили
Mercedes-Benz объявил, что уже к 2025 году половина продаваемых им машин придется на электромобили
Французская марка подготовила новый Megane E-Tech. Автомобиль представлен в двух модификациях – мощностью 130 и 218 сил. При этом в нем будет реализована возможность интеграции в городскую электрическую сеть
Французская марка подготовила новый Megane E-Tech. Автомобиль представлен в двух модификациях – мощностью 130 и 218 сил. При этом в нем будет реализована возможность интеграции в городскую электрическую сеть
Автосалон в Мюнхене открыт для всех желающих и закроется 12 сентября
Автосалон в Мюнхене открыт для всех желающих и закроется 12 сентября