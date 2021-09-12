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Автомобили будущего: международный автосалон в Мюнхене - фото
Автомобили будущего: международный автосалон в Мюнхене - фото
Оригинальный дизайн, экологичность, передовые разработки, искусственный интеллект - то, чем отличаются автомобили, которые уже в обозримом будущем будут... 12.09.2021, Sputnik Грузия
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Международный мюнхенский автосалон-2021 стал одним из масштабных мотор-шоу, которое проходит во время пандемии.Знаменитый автосалон открылся 6 сентября и продлится до 12 сентября.В последние три дня выставка IAA Mobility будет открыта для всех желающих.
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фотоленты, мультимедиа, германия, автомобили, новости в фотографиях, фото

Автомобили будущего: международный автосалон в Мюнхене - фото

13:20 12.09.2021 (обновлено: 13:27 12.09.2021)
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Оригинальный дизайн, экологичность, передовые разработки, искусственный интеллект - то, чем отличаются автомобили, которые уже в обозримом будущем будут покорять дороги нашей планеты. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки Мюнхенского автосалона- 2021
Международный мюнхенский автосалон-2021 стал одним из масштабных мотор-шоу, которое проходит во время пандемии.
Знаменитый автосалон открылся 6 сентября и продлится до 12 сентября.
В последние три дня выставка IAA Mobility будет открыта для всех желающих.
© REUTERS / MICHAELA REHLE

Множество известных международных автопроизводителей представили на автосалоне в Мюнхене свои новейшие перспективные транспортные решения

Множество известных международных автопроизводителей представили на автосалоне в Мюнхене свои новейшие перспективные транспортные решения - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS / MICHAELA REHLE

Множество известных международных автопроизводителей представили на автосалоне в Мюнхене свои новейшие перспективные транспортные решения

© REUTERS / Michaela Rehle

В автосалоне этого года принимают участие свыше 700 компаний

В автосалоне этого года принимают участие свыше 700 компаний - Sputnik Грузия
2/12
© REUTERS / Michaela Rehle

В автосалоне этого года принимают участие свыше 700 компаний

© REUTERS / WOLFGANG RATTAY

Помимо таких всемирно известных автопроизводителей, как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault и Hyundai, на выставке также представят свою продукцию китайские предприятия, в том числе Great Wall Motor и Huawei

Помимо таких всемирно известных автопроизводителей, как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault и Hyundai, на выставке также представят свою продукцию китайские предприятия, в том числе Great Wall Motor и Huawei - Sputnik Грузия
3/12
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY

Помимо таких всемирно известных автопроизводителей, как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault и Hyundai, на выставке также представят свою продукцию китайские предприятия, в том числе Great Wall Motor и Huawei

© REUTERS / MICHAELA REHLE

Помимо новинок автопрома, оно посвящено и другим сферам мобильности

Помимо новинок автопрома, оно посвящено и другим сферам мобильности - Sputnik Грузия
4/12
© REUTERS / MICHAELA REHLE

Помимо новинок автопрома, оно посвящено и другим сферам мобильности

© REUTERS / MICHAELA REHLE

Рядом с выставочным павильоном впервые оборудована трасса для экологичного тест-драйва автомобильных новинок

Рядом с выставочным павильоном впервые оборудована трасса для экологичного тест-драйва автомобильных новинок - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS / MICHAELA REHLE

Рядом с выставочным павильоном впервые оборудована трасса для экологичного тест-драйва автомобильных новинок

© REUTERS / WOLFGANG RATTAY

Также, в рамках автосалона состоится ряд специализированных семинаров на такие темы, как перевод автомобилей на электрическую тягу и их интеллектуализация

Также, в рамках автосалона состоится ряд специализированных семинаров на такие темы, как перевод автомобилей на электрическую тягу и их интеллектуализация - Sputnik Грузия
6/12
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY

Также, в рамках автосалона состоится ряд специализированных семинаров на такие темы, как перевод автомобилей на электрическую тягу и их интеллектуализация

© REUTERS / MICHAELA REHLE

Премьеры ведущих автокомпаний занимают наIAA Mobility самое заметное место

Премьеры ведущих автокомпаний занимают наIAA Mobility самое заметное место - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS / MICHAELA REHLE

Премьеры ведущих автокомпаний занимают наIAA Mobility самое заметное место

© REUTERS / WOLFGANG RATTAY

Все больше производителей машин называют точные сроки отказа от двигателей внутреннего сгорания и полного перехода нагибридные и электрические технологии

Все больше производителей машин называют точные сроки отказа от двигателей внутреннего сгорания и полного перехода нагибридные и электрические технологии - Sputnik Грузия
8/12
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY

Все больше производителей машин называют точные сроки отказа от двигателей внутреннего сгорания и полного перехода нагибридные и электрические технологии

© REUTERS / Michaela Rehle

Volkswagen пообещал в ближайшее время прекратить разработку новых ДВС

Volkswagen пообещал в ближайшее время прекратить разработку новых ДВС - Sputnik Грузия
9/12
© REUTERS / Michaela Rehle

Volkswagen пообещал в ближайшее время прекратить разработку новых ДВС

© REUTERS / MICHAELA REHLE

Mercedes-Benz объявил, что уже к 2025 году половина продаваемых им машин придется на электромобили

Mercedes-Benz объявил, что уже к 2025 году половина продаваемых им машин придется на электромобили - Sputnik Грузия
10/12
© REUTERS / MICHAELA REHLE

Mercedes-Benz объявил, что уже к 2025 году половина продаваемых им машин придется на электромобили

© REUTERS / ERIC GAILLARD

Французская марка подготовила новый Megane E-Tech. Автомобиль представлен в двух модификациях – мощностью 130 и 218 сил. При этом в нем будет реализована возможность интеграции в городскую электрическую сеть

Французская марка подготовила новый Megane E-Tech. Автомобиль представлен в двух модификациях – мощностью 130 и 218 сил. При этом в нем будет реализована возможность интеграции в городскую электрическую сеть - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS / ERIC GAILLARD

Французская марка подготовила новый Megane E-Tech. Автомобиль представлен в двух модификациях – мощностью 130 и 218 сил. При этом в нем будет реализована возможность интеграции в городскую электрическую сеть

© REUTERS / MICHAELA REHLE

Автосалон в Мюнхене открыт для всех желающих и закроется 12 сентября

Автосалон в Мюнхене открыт для всех желающих и закроется 12 сентября - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS / MICHAELA REHLE

Автосалон в Мюнхене открыт для всех желающих и закроется 12 сентября

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