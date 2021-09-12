https://sputnik-georgia.ru/20210912/delegatsiya-uefa-otsenila-sostoyanie-stadionov-i-trenirovochnykh-ploschadok-v-gruzii-259537235.html
Делегация УЕФА оценила состояние стадионов и тренировочных площадок в Грузии
Делегация УЕФА оценила состояние стадионов и тренировочных площадок в Грузии
Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года в 2023 году пройдет в Грузии и Румынии 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T22:31+0400
2021-09-12T22:31+0400
2021-09-12T22:31+0400
новости
грузия
футбол
уефа
чемпионат европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/08/251671621_0:16:3067:1741_1920x0_80_0_0_e945fd32318deaa094ca77d44c1dbfc2.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Представители руководства УЕФА вместе с организационной группой Федерации футбола Грузии посетили стадионы и тренировочные площадки, где пройдут официальные матчи Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года в 2023 году.Чемпионат Европы среди юношей будет проводиться в Грузии и Румыния. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия состоится в Румынии. Групповые матчи в Грузии пройдут на четырех стадионах: в Батуми, Поти и Тбилиси ("Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе и стадион Михаила Месхи).Батумский стадион готовится к первому международному мачту>>По данным Первого канала, организационная группа начала пятидневный визит в Тбилиси и завершила его в Батуми. УЕФА будет работать с грузинской стороной на еженедельной основе, перед заключительным этапом запланированы дополнительные визиты специальных делегаций.16 европейские команд будут разделены на четыре группы. Каждая страна примет по две группы. Согласно регламенту чемпионата, обе страны-организатора — Грузия и Румыния — сыграют в финале без прохождения квалификационного этапа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/08/251671621_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_45025ddf4fe8f03426df58f75e8787f0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, футбол, уефа, чемпионат европы
Делегация УЕФА оценила состояние стадионов и тренировочных площадок в Грузии
Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года в 2023 году пройдет в Грузии и Румынии
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Представители руководства УЕФА вместе с организационной группой Федерации футбола Грузии посетили стадионы и тренировочные площадки, где пройдут официальные матчи Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года в 2023 году.
Чемпионат Европы среди юношей будет проводиться в Грузии и Румыния. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия состоится в Румынии. Групповые матчи в Грузии пройдут на четырех стадионах: в Батуми, Поти и Тбилиси ("Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе и стадион Михаила Месхи).
По данным Первого канала
, организационная группа начала пятидневный визит в Тбилиси и завершила его в Батуми. УЕФА будет работать с грузинской стороной на еженедельной основе, перед заключительным этапом запланированы дополнительные визиты специальных делегаций.
16 европейские команд будут разделены на четыре группы. Каждая страна примет по две группы. Согласно регламенту чемпионата, обе страны-организатора — Грузия и Румыния — сыграют в финале без прохождения квалификационного этапа.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.