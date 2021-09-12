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https://sputnik-georgia.ru/20210912/delegatsiya-uefa-otsenila-sostoyanie-stadionov-i-trenirovochnykh-ploschadok-v-gruzii-259537235.html
Делегация УЕФА оценила состояние стадионов и тренировочных площадок в Грузии
Делегация УЕФА оценила состояние стадионов и тренировочных площадок в Грузии
Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года в 2023 году пройдет в Грузии и Румынии 12.09.2021, Sputnik Грузия
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2021-09-12T22:31+0400
новости
грузия
футбол
уефа
чемпионат европы
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Представители руководства УЕФА вместе с организационной группой Федерации футбола Грузии посетили стадионы и тренировочные площадки, где пройдут официальные матчи Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года в 2023 году.Чемпионат Европы среди юношей будет проводиться в Грузии и Румыния. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия состоится в Румынии. Групповые матчи в Грузии пройдут на четырех стадионах: в Батуми, Поти и Тбилиси ("Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе и стадион Михаила Месхи).Батумский стадион готовится к первому международному мачту&gt;&gt;По данным Первого канала, организационная группа начала пятидневный визит в Тбилиси и завершила его в Батуми. УЕФА будет работать с грузинской стороной на еженедельной основе, перед заключительным этапом запланированы дополнительные визиты специальных делегаций.16 европейские команд будут разделены на четыре группы. Каждая страна примет по две группы. Согласно регламенту чемпионата, обе страны-организатора — Грузия и Румыния — сыграют в финале без прохождения квалификационного этапа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, футбол, уефа, чемпионат европы

Делегация УЕФА оценила состояние стадионов и тренировочных площадок в Грузии

22:31 12.09.2021
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© Sputnik / Seyran Baroyan Новый футбольный стадион в Батуми международного класса
Новый футбольный стадион в Батуми международного класса - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Seyran Baroyan
Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года в 2023 году пройдет в Грузии и Румынии
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Представители руководства УЕФА вместе с организационной группой Федерации футбола Грузии посетили стадионы и тренировочные площадки, где пройдут официальные матчи Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года в 2023 году.
Чемпионат Европы среди юношей будет проводиться в Грузии и Румыния. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия состоится в Румынии. Групповые матчи в Грузии пройдут на четырех стадионах: в Батуми, Поти и Тбилиси ("Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе и стадион Михаила Месхи).
Батумский стадион готовится к первому международному мачту>>
По данным Первого канала, организационная группа начала пятидневный визит в Тбилиси и завершила его в Батуми. УЕФА будет работать с грузинской стороной на еженедельной основе, перед заключительным этапом запланированы дополнительные визиты специальных делегаций.
16 европейские команд будут разделены на четыре группы. Каждая страна примет по две группы. Согласно регламенту чемпионата, обе страны-организатора — Грузия и Румыния — сыграют в финале без прохождения квалификационного этапа.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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