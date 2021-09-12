https://sputnik-georgia.ru/20210912/delegatsiya-uefa-otsenila-sostoyanie-stadionov-i-trenirovochnykh-ploschadok-v-gruzii-259537235.html

Делегация УЕФА оценила состояние стадионов и тренировочных площадок в Грузии

Делегация УЕФА оценила состояние стадионов и тренировочных площадок в Грузии

Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года в 2023 году пройдет в Грузии и Румынии 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T22:31+0400

2021-09-12T22:31+0400

2021-09-12T22:31+0400

новости

грузия

футбол

уефа

чемпионат европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/08/251671621_0:16:3067:1741_1920x0_80_0_0_e945fd32318deaa094ca77d44c1dbfc2.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Представители руководства УЕФА вместе с организационной группой Федерации футбола Грузии посетили стадионы и тренировочные площадки, где пройдут официальные матчи Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года в 2023 году.Чемпионат Европы среди юношей будет проводиться в Грузии и Румыния. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия состоится в Румынии. Групповые матчи в Грузии пройдут на четырех стадионах: в Батуми, Поти и Тбилиси ("Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе и стадион Михаила Месхи).Батумский стадион готовится к первому международному мачту>>По данным Первого канала, организационная группа начала пятидневный визит в Тбилиси и завершила его в Батуми. УЕФА будет работать с грузинской стороной на еженедельной основе, перед заключительным этапом запланированы дополнительные визиты специальных делегаций.16 европейские команд будут разделены на четыре группы. Каждая страна примет по две группы. Согласно регламенту чемпионата, обе страны-организатора — Грузия и Румыния — сыграют в финале без прохождения квалификационного этапа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, футбол, уефа, чемпионат европы