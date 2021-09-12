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"Динамо" Москва - "Нижний Новгород": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Динамо" Москва - "Нижний Новгород": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Динамо" Москва - "Нижний Новгород" 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T09:36+0400
2021-09-12T09:36+0400
спорт
клуб "динамо"
прогноз на футбольный матч
нижний новогород
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Программу второго игрового дня VII тура чемпионата России по футболу будет завершать матч в Москве между "Динамо" и "Нижним Новгородом".Перед началом отчетного тура динамовцы располагались на первой позиции с 13 очками. Но "Зенит", победивший "Ахмат" (3:1) и "Локомотив", обыгравший "Крылья Советов" (2:0), опередили "бело-голубых" в турнирной таблице."Динамо" прекрасно начали сезон, одержав три победы подряд, но потом подопечные Сандро Шварца забуксовали. В трех последних турах только одна победа (при одной ничьей и поражении). Сейчас столичный клуб на своем поле принимает дебютанта РПЛ – "Нижний Новгород" и имеет отличные шансы вернуть себе лидерство.Что касается "НН", то подопечные Александра Кержакова совершенно не выглядят мальчиками для битья в элите российского футбола. Восемь набранных очков позволяют команде уверенно держаться в середине турнирной таблицы, опережая такие клубы, как "Спартак" и "Ростов".Стоит также отметить, что "Нижний" является одним из немногих клубов РПЛ, которому удалось забить в каждом сыгранном матче.Букмекеры однозначным фаворитом предстоящего матча считают "Динамо". Победа хозяев оценивается коэффициентом 1,3 (против 9,5 у "НН").Как мне кажется, пауза на матчи национальных сборных, должна была пойти "Динамо" на пользу. Серия из трех не самых внятных по содержанию игр должна прерваться и "Динамо" одержит уверенную победу. Тем более, что в последних матчах "НН" стал допускать все больше и больше ошибок в обороне. Предположу, что хозяева победят с преимуществом минимум в два мяча.Ставка: Победа "Динамо" с форой (-1,5) за 2,1.
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спорт, клуб "динамо", прогноз на футбольный матч, нижний новогород

"Динамо" Москва - "Нижний Новгород": прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 12.09.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. "Динамо" - "Сочи"
Футбол. РПЛ. Динамо - Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Динамо" Москва - "Нижний Новгород"
Программу второго игрового дня VII тура чемпионата России по футболу будет завершать матч в Москве между "Динамо" и "Нижним Новгородом".
Перед началом отчетного тура динамовцы располагались на первой позиции с 13 очками. Но "Зенит", победивший "Ахмат" (3:1) и "Локомотив", обыгравший "Крылья Советов" (2:0), опередили "бело-голубых" в турнирной таблице.
"Динамо" прекрасно начали сезон, одержав три победы подряд, но потом подопечные Сандро Шварца забуксовали. В трех последних турах только одна победа (при одной ничьей и поражении). Сейчас столичный клуб на своем поле принимает дебютанта РПЛ – "Нижний Новгород" и имеет отличные шансы вернуть себе лидерство.
© photo: Sputnik / Grigoriy Sokolov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Нижний Новгород" - "Сочи"
Футбол. РПЛ. Матч Нижний Новгород - Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Нижний Новгород" - "Сочи"
© photo: Sputnik / Grigoriy Sokolov
/
Перейти в фотобанк
Что касается "НН", то подопечные Александра Кержакова совершенно не выглядят мальчиками для битья в элите российского футбола. Восемь набранных очков позволяют команде уверенно держаться в середине турнирной таблицы, опережая такие клубы, как "Спартак" и "Ростов".
Стоит также отметить, что "Нижний" является одним из немногих клубов РПЛ, которому удалось забить в каждом сыгранном матче.
Букмекеры однозначным фаворитом предстоящего матча считают "Динамо". Победа хозяев оценивается коэффициентом 1,3 (против 9,5 у "НН").
Как мне кажется, пауза на матчи национальных сборных, должна была пойти "Динамо" на пользу. Серия из трех не самых внятных по содержанию игр должна прерваться и "Динамо" одержит уверенную победу. Тем более, что в последних матчах "НН" стал допускать все больше и больше ошибок в обороне. Предположу, что хозяева победят с преимуществом минимум в два мяча.
Ставка: Победа "Динамо" с форой (-1,5) за 2,1.
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