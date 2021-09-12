https://sputnik-georgia.ru/20210912/dovel-podrostka-do-samoubiystva---zaderzhannoy-predyavleno-ofitsialnoe-obvinenie-259534913.html
Довела подростка до самоубийства - задержанной предъявлено официальное обвинение
Довела подростка до самоубийства - задержанной предъявлено официальное обвинение
Обвиняемая систематически оскорбляла и унижала подростка в присутствии друзей и угрожала ему расправой 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T19:29+0400
2021-09-12T19:29+0400
2021-09-12T19:49+0400
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грузия
прокуратура
подростки
доведение до самоубийства
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Прокуратура предъявила женщине обвинение в доведении несовершеннолетнего до самоубийства, информацию распространяет Генпрокуратура Грузии.В ходе следствия, проведенного МВД Грузии, установлено, что обвиняемая с июня по 10 сентября 2021 года в присутствии друзей и родственников систематически подвергала оскорблениям и унижениям несовершеннолетнего. Она угрожала подростку расправиться с членами его семьи, поджечь дом, а также покончить с ним самим.Спецоперация в Батуми – предполагаемый убийца пытался покончить с собой>>После этого 10 сентября жертва предприняла попытку самоубийства.Правоохранители задержали женщину в тот же день. Она обвиняется по двум статьям УК Грузии - доведении несовершеннолетнего лица до самоубийства и угроза причинения смерти или вреда здоровью заведомо несовершеннолетнему лицу. Теперь ему грозит от двух до четырех лет тюрьмы.Прокуратура уже обратилась в Батумский городской суд с ходатайством о применении для задержанной в качестве меры пресечения заключение под стражу.Уголовное дело находится в стадии расследования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, прокуратура, подростки, доведение до самоубийства
Довела подростка до самоубийства - задержанной предъявлено официальное обвинение
19:29 12.09.2021 (обновлено: 19:49 12.09.2021)
Обвиняемая систематически оскорбляла и унижала подростка в присутствии друзей и угрожала ему расправой
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik.
Прокуратура предъявила женщине обвинение в доведении несовершеннолетнего до самоубийства, информацию распространяет
Генпрокуратура Грузии.
В ходе следствия, проведенного МВД Грузии, установлено, что обвиняемая с июня по 10 сентября 2021 года в присутствии друзей и родственников систематически подвергала оскорблениям и унижениям несовершеннолетнего. Она угрожала подростку расправиться с членами его семьи, поджечь дом, а также покончить с ним самим.
После этого 10 сентября жертва предприняла попытку самоубийства.
Правоохранители задержали женщину в тот же день. Она обвиняется по двум статьям УК Грузии - доведении несовершеннолетнего лица до самоубийства и угроза причинения смерти или вреда здоровью заведомо несовершеннолетнему лицу. Теперь ему грозит от двух до четырех лет тюрьмы.
Прокуратура уже обратилась в Батумский городской суд с ходатайством о применении для задержанной в качестве меры пресечения заключение под стражу.
Уголовное дело находится в стадии расследования.
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