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https://sputnik-georgia.ru/20210912/dovel-podrostka-do-samoubiystva---zaderzhannoy-predyavleno-ofitsialnoe-obvinenie-259534913.html
Довела подростка до самоубийства - задержанной предъявлено официальное обвинение
Довела подростка до самоубийства - задержанной предъявлено официальное обвинение
Обвиняемая систематически оскорбляла и унижала подростка в присутствии друзей и угрожала ему расправой 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T19:29+0400
2021-09-12T19:49+0400
новости
грузия
прокуратура
подростки
доведение до самоубийства
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Прокуратура предъявила женщине обвинение в доведении несовершеннолетнего до самоубийства, информацию распространяет Генпрокуратура Грузии.В ходе следствия, проведенного МВД Грузии, установлено, что обвиняемая с июня по 10 сентября 2021 года в присутствии друзей и родственников систематически подвергала оскорблениям и унижениям несовершеннолетнего. Она угрожала подростку расправиться с членами его семьи, поджечь дом, а также покончить с ним самим.Спецоперация в Батуми – предполагаемый убийца пытался покончить с собой&gt;&gt;После этого 10 сентября жертва предприняла попытку самоубийства.Правоохранители задержали женщину в тот же день. Она обвиняется по двум статьям УК Грузии - доведении несовершеннолетнего лица до самоубийства и угроза причинения смерти или вреда здоровью заведомо несовершеннолетнему лицу. Теперь ему грозит от двух до четырех лет тюрьмы.Прокуратура уже обратилась в Батумский городской суд с ходатайством о применении для задержанной в качестве меры пресечения заключение под стражу.Уголовное дело находится в стадии расследования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, прокуратура, подростки, доведение до самоубийства

Довела подростка до самоубийства - задержанной предъявлено официальное обвинение

19:29 12.09.2021 (обновлено: 19:49 12.09.2021)
874
© Sputnik / Levan AvlabreliЗдание прокуратуры Грузии
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
Обвиняемая систематически оскорбляла и унижала подростка в присутствии друзей и угрожала ему расправой
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Прокуратура предъявила женщине обвинение в доведении несовершеннолетнего до самоубийства, информацию распространяет Генпрокуратура Грузии.
В ходе следствия, проведенного МВД Грузии, установлено, что обвиняемая с июня по 10 сентября 2021 года в присутствии друзей и родственников систематически подвергала оскорблениям и унижениям несовершеннолетнего. Она угрожала подростку расправиться с членами его семьи, поджечь дом, а также покончить с ним самим.
Спецоперация в Батуми – предполагаемый убийца пытался покончить с собой>>
После этого 10 сентября жертва предприняла попытку самоубийства.
Правоохранители задержали женщину в тот же день. Она обвиняется по двум статьям УК Грузии - доведении несовершеннолетнего лица до самоубийства и угроза причинения смерти или вреда здоровью заведомо несовершеннолетнему лицу. Теперь ему грозит от двух до четырех лет тюрьмы.
Прокуратура уже обратилась в Батумский городской суд с ходатайством о применении для задержанной в качестве меры пресечения заключение под стражу.
Уголовное дело находится в стадии расследования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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