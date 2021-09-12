https://sputnik-georgia.ru/20210912/dovel-podrostka-do-samoubiystva---zaderzhannoy-predyavleno-ofitsialnoe-obvinenie-259534913.html

Довела подростка до самоубийства - задержанной предъявлено официальное обвинение

Довела подростка до самоубийства - задержанной предъявлено официальное обвинение

Обвиняемая систематически оскорбляла и унижала подростка в присутствии друзей и угрожала ему расправой 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T19:29+0400

2021-09-12T19:29+0400

2021-09-12T19:49+0400

новости

грузия

прокуратура

подростки

доведение до самоубийства

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Прокуратура предъявила женщине обвинение в доведении несовершеннолетнего до самоубийства, информацию распространяет Генпрокуратура Грузии.В ходе следствия, проведенного МВД Грузии, установлено, что обвиняемая с июня по 10 сентября 2021 года в присутствии друзей и родственников систематически подвергала оскорблениям и унижениям несовершеннолетнего. Она угрожала подростку расправиться с членами его семьи, поджечь дом, а также покончить с ним самим.Спецоперация в Батуми – предполагаемый убийца пытался покончить с собой>>После этого 10 сентября жертва предприняла попытку самоубийства.Правоохранители задержали женщину в тот же день. Она обвиняется по двум статьям УК Грузии - доведении несовершеннолетнего лица до самоубийства и угроза причинения смерти или вреда здоровью заведомо несовершеннолетнему лицу. Теперь ему грозит от двух до четырех лет тюрьмы.Прокуратура уже обратилась в Батумский городской суд с ходатайством о применении для задержанной в качестве меры пресечения заключение под стражу.Уголовное дело находится в стадии расследования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, прокуратура, подростки, доведение до самоубийства