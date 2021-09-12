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Грузинский вор в законе скончался в российской тюрьме
Грузинский вор в законе скончался в российской тюрьме
Криминальный авторитет, уроженец Грузии 63-летний Нодар Джинчвелашвили был арестован в России в 2019 году 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T16:27+0400
2021-09-12T17:47+0400
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новости
грузия
вор в законе
смерть
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Вор в законе Нодар Джинчвелашвили был найден мертвым в изоляторе российского города Вологда, сообщает ИА "Прайм Крайм".63-летний Джинчвелашвили был известен в криминальных кругах под прозвищем "Шошия" (скворец).На Украине задержали криминального авторитета из Грузии&gt;&gt;По данным СМИ, он был членом кутаисского преступного клана. Джинчвелашвили семь раз судим за различные преступления, в том числе за кражу, грабеж, хранение оружия и четырежды за наркопреступления.В последний раз его арестовали в 2019 году .Причины смерти криминального авторитета не называются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузинский вор в законе скончался в российской тюрьме

16:27 12.09.2021 (обновлено: 17:47 12.09.2021)
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© photo: Sputnik / Aleksey Filippov / Перейти в фотобанкТюремная дверь, фото из архива
Тюремная дверь, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© photo: Sputnik / Aleksey Filippov
/
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Криминальный авторитет, уроженец Грузии 63-летний Нодар Джинчвелашвили был арестован в России в 2019 году
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Вор в законе Нодар Джинчвелашвили был найден мертвым в изоляторе российского города Вологда, сообщает ИА "Прайм Крайм".
63-летний Джинчвелашвили был известен в криминальных кругах под прозвищем "Шошия" (скворец).
На Украине задержали криминального авторитета из Грузии>>
По данным СМИ, он был членом кутаисского преступного клана. Джинчвелашвили семь раз судим за различные преступления, в том числе за кражу, грабеж, хранение оружия и четырежды за наркопреступления.
В последний раз его арестовали в 2019 году .
Причины смерти криминального авторитета не называются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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