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https://sputnik-georgia.ru/20210912/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-sentyabrya-2021-259473754.html
Какой сегодня церковный праздник: 12 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 12 сентября 2021
По православному церковному календарю 12 сентября отмечают день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, Христофора, Фантина и других 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T01:00+0400
2021-09-12T01:00+0400
религия
справки
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Патриархи КонстантинопольскиеПо церковному календарю 12 сентября поминают святителей Александра, Иоанна и Павла, Патриархов Константинопольских.Жили Патриархи в разное время, но все они столкнулись с действиями еретиков, искажавших учение церкви.Святой Александр (325-340) был при первом Патриархе Константинопольском Митрофане (315-325) викарием (хорепископом) и заместил пожилого святителя на Первом Вселенском Соборе в Никее (325) против ариан, считавших, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу.Святитель Митрофан перед смертью завещал избрать своего викария на Константинопольский престол. Патриарх Александр, потрудившись много на благо православной церкви, скончался в 98 лет в 340 году.Святой Иоанн IV Постник (582-595) известен как составитель Покаянного номоканона (епитимийника). Он дошел до нас в нескольких различных редакциях, но основа у них одна – это наставление духовникам, как принимать тайную исповедь в тайных грехах, будет то грех уже совершенный или состоящий в одном только греховном помышлении.Святитель Павел был поставлен Патриархом Константинопольским (780-784) при императоре-иконоборце Льве IV Хазаре (775-780). Патриарх был очень добродетельным и благочестивым, но пугливым человеком.Видя страдания, переносимые православными за почитание святых икон, святитель, скрывая свое православие, общался с иконоборцами. Восстановить иконопочитание он хотел после смерти императора, но не смог, так как иконоборцы к тому времени уже сильно укрепились.Поняв, что не в силах управлять паствой, он оставил патриарший престол и принял схиму в монастыре Святого Флора. Покаявшись в своем молчании и общении с иконоборцами, он выступил за необходимость созыва VII Вселенского Собора для осуждения иконоборческой ереси. Скончался святитель в 784-м. По его совету Патриархом избрали святителя Тарасия (784-806) – первого царского советника.ХристофорПо церковному календарю 12 сентября поминают преподобного Христофора, римлянина, жившего в VI веке.Постригся будущий святой в одном из монастырей в Палестине, расположенном недалеко от Иерусалима. Днем преподобный исполнял монастырские послушания, а вечером уходил в пещеру, где большую часть ночи проводил в молитве. Он творил по 100 поклонов на каждой из 18 ступеней, ведущих в пещеру. Так он провел 11 лет.Однажды, спустившись в пещеру, он увидел в ней множество лампад, которые зажигали двое светлых юношей. Преподобный поинтересовался, зачем расставлены эти лампады, на что ему юноши ответили, что "это лампады отцов, служащих Богу". На вопрос Христофора, горит ли его лампада, они ответили, что он должен трудиться и молиться и ее зажгут.Преподобный, готовый к новым подвигам, ушел из обители на Синайскую гору, ничего с собой не взяв. Там он провел в великих подвигах 50 лет, пока не услышал голос, который повелел ему вернуться в свою обитель, чтобы "почить вместе с отцами".Фантин чудотворецПо церковному календарю 12 сентября поминают преподобного Фантина чудотворца.Родился будущий святой в Калабрии (Италия). К подвигам он привык с детства, так как вырос при монастыре. С юности скитаясь по пустыням, он часто оставался по 20 дней без пищи и нагой. Преподобный прожил в таких подвигах 60 лет.Под конец жизни со своими учениками Виталием и Никифором он удалился к Пелопоннесу, избегая преследования сарацин. Проповедуя пути спасения, он посетил Коринф, Афины, Ларису и Солунь. Скончался преподобный в глубокой старости в конце IХ или начале Х века.ИмениныПо церковному календарю 12 сентября именины отмечают Елизавета, Александр, Афанасий, Арсений, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Ефрем, Игнатий, Иаков, Иоанн, Леонид, Макар, Никодим, Петр, Павел, Савва, Спиридон, Феодор и Христофор.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20210425/Iliya-Vtoroy-kazhdyy-dolzhen-nayti-svoy-put-251561191.html
https://sputnik-georgia.ru/20190731/Obretenie-moschey-Serafima-Sarovskogo-zhitie-i-chudesa-prepodobnogo-246107751.html
https://sputnik-georgia.ru/20190307/Kto-takaya-Matrona-Moskovskaya-moschi-chudesa-predskazaniya-244624187.html
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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 12 сентября 2021

01:00 12.09.2021
195
© Sputnik / Alex ShlamovГорящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба
Горящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
По православному церковному календарю 12 сентября отмечают день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, Христофора, Фантина и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Патриархи Константинопольские

По церковному календарю 12 сентября поминают святителей Александра, Иоанна и Павла, Патриархов Константинопольских.
Жили Патриархи в разное время, но все они столкнулись с действиями еретиков, искажавших учение церкви.
Вербное воскресенье в столице Грузии в условиях карантина. Верующие с вербой соблюдают дистанцию в храме Кашвети - Sputnik Грузия, 1920, 25.04.2021
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Святой Александр (325-340) был при первом Патриархе Константинопольском Митрофане (315-325) викарием (хорепископом) и заместил пожилого святителя на Первом Вселенском Соборе в Никее (325) против ариан, считавших, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу.
Святитель Митрофан перед смертью завещал избрать своего викария на Константинопольский престол. Патриарх Александр, потрудившись много на благо православной церкви, скончался в 98 лет в 340 году.
Святой Иоанн IV Постник (582-595) известен как составитель Покаянного номоканона (епитимийника). Он дошел до нас в нескольких различных редакциях, но основа у них одна – это наставление духовникам, как принимать тайную исповедь в тайных грехах, будет то грех уже совершенный или состоящий в одном только греховном помышлении.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкИкона Божией Матери "Державная" в храме Христа Спасителя в Москве
Икона Божией Матери Державная в храме Христа Спасителя в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Икона Божией Матери "Державная" в храме Христа Спасителя в Москве
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Святитель Павел был поставлен Патриархом Константинопольским (780-784) при императоре-иконоборце Льве IV Хазаре (775-780). Патриарх был очень добродетельным и благочестивым, но пугливым человеком.
Видя страдания, переносимые православными за почитание святых икон, святитель, скрывая свое православие, общался с иконоборцами. Восстановить иконопочитание он хотел после смерти императора, но не смог, так как иконоборцы к тому времени уже сильно укрепились.
Поняв, что не в силах управлять паствой, он оставил патриарший престол и принял схиму в монастыре Святого Флора. Покаявшись в своем молчании и общении с иконоборцами, он выступил за необходимость созыва VII Вселенского Собора для осуждения иконоборческой ереси. Скончался святитель в 784-м. По его совету Патриархом избрали святителя Тарасия (784-806) – первого царского советника.

Христофор

По церковному календарю 12 сентября поминают преподобного Христофора, римлянина, жившего в VI веке.
Постригся будущий святой в одном из монастырей в Палестине, расположенном недалеко от Иерусалима. Днем преподобный исполнял монастырские послушания, а вечером уходил в пещеру, где большую часть ночи проводил в молитве. Он творил по 100 поклонов на каждой из 18 ступеней, ведущих в пещеру. Так он провел 11 лет.
На выставке Преподобный Серафим Саровский в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2019
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного
31 июля 2019, 19:00
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Однажды, спустившись в пещеру, он увидел в ней множество лампад, которые зажигали двое светлых юношей. Преподобный поинтересовался, зачем расставлены эти лампады, на что ему юноши ответили, что "это лампады отцов, служащих Богу". На вопрос Христофора, горит ли его лампада, они ответили, что он должен трудиться и молиться и ее зажгут.
Преподобный, готовый к новым подвигам, ушел из обители на Синайскую гору, ничего с собой не взяв. Там он провел в великих подвигах 50 лет, пока не услышал голос, который повелел ему вернуться в свою обитель, чтобы "почить вместе с отцами".

Фантин чудотворец

По церковному календарю 12 сентября поминают преподобного Фантина чудотворца.
Иконы Святой Матроны Московской - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2019
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания
7 марта 2019, 20:07
4535
Родился будущий святой в Калабрии (Италия). К подвигам он привык с детства, так как вырос при монастыре. С юности скитаясь по пустыням, он часто оставался по 20 дней без пищи и нагой. Преподобный прожил в таких подвигах 60 лет.
Под конец жизни со своими учениками Виталием и Никифором он удалился к Пелопоннесу, избегая преследования сарацин. Проповедуя пути спасения, он посетил Коринф, Афины, Ларису и Солунь. Скончался преподобный в глубокой старости в конце IХ или начале Х века.

Именины

По церковному календарю 12 сентября именины отмечают Елизавета, Александр, Афанасий, Арсений, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Ефрем, Игнатий, Иаков, Иоанн, Леонид, Макар, Никодим, Петр, Павел, Савва, Спиридон, Феодор и Христофор.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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