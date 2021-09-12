https://sputnik-georgia.ru/20210912/probki-i-passazhiropotok-beshennyy-trafik-v-erevane--video-259526713.html

Пробки и пассажиропоток: бешенный трафик в Ереване – видео

Пробки и пассажиропоток: бешенный трафик в Ереване – видео

Все сложнее становится на дорогах столицы Армении. Смотрите в видео, как город справляется с бесконечным потоком машин и пассажиров 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T13:48+0400

2021-09-12T13:48+0400

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В Ереване двух- и трехполосные дороги рассчитаны на определенное количество автомобилей. Но за последнее годы число транспортных средств в Ереване выросло в разы, а общественного транспорта стало, наоборот, меньше, сообщает Sputnik Армения.Многие маршрутные такси и автобусы были списаны из-за частых поломок. При этом мэрия Еревана планирует до конца текущего года завезти 211 новых автобусов и внедрить их на самые проблемные маршруты общественного транспорта.Людям нередко подолгу приходится простаивать на остановках в ожидании транспорта, а порой пропускать его из-за переполненности.Разумеется, вечно занятые жители города, недовольны таким положением дел, ведь на дорогу приходится тратить слишком много времени.

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