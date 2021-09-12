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Пробки и пассажиропоток: бешенный трафик в Ереване – видео
Пробки и пассажиропоток: бешенный трафик в Ереване – видео
Все сложнее становится на дорогах столицы Армении. Смотрите в видео, как город справляется с бесконечным потоком машин и пассажиров 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T13:48+0400
2021-09-12T13:48+0400
2021-09-12T13:48+0400
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В Ереване двух- и трехполосные дороги рассчитаны на определенное количество автомобилей. Но за последнее годы число транспортных средств в Ереване выросло в разы, а общественного транспорта стало, наоборот, меньше, сообщает Sputnik Армения.Многие маршрутные такси и автобусы были списаны из-за частых поломок. При этом мэрия Еревана планирует до конца текущего года завезти 211 новых автобусов и внедрить их на самые проблемные маршруты общественного транспорта.Людям нередко подолгу приходится простаивать на остановках в ожидании транспорта, а порой пропускать его из-за переполненности.Разумеется, вечно занятые жители города, недовольны таким положением дел, ведь на дорогу приходится тратить слишком много времени.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, армения, автомобили, видео
Пробки и пассажиропоток: бешенный трафик в Ереване – видео
Все сложнее становится на дорогах столицы Армении. Смотрите в видео, как город справляется с бесконечным потоком машин и пассажиров
В Ереване двух- и трехполосные дороги рассчитаны на определенное количество автомобилей. Но за последнее годы число транспортных средств в Ереване выросло в разы, а общественного транспорта стало, наоборот, меньше, сообщает Sputnik Армения
.
Многие маршрутные такси и автобусы были списаны из-за частых поломок. При этом мэрия Еревана планирует до конца текущего года завезти 211 новых автобусов и внедрить их на самые проблемные маршруты общественного транспорта.
Людям нередко подолгу приходится простаивать на остановках в ожидании транспорта, а порой пропускать его из-за переполненности.
Разумеется, вечно занятые жители города, недовольны таким положением дел, ведь на дорогу приходится тратить слишком много времени.