https://sputnik-georgia.ru/20210912/rtveli-2021-v-kakheti-vkhodit-v-aktivnuyu-fazu-259521142.html

Ртвели-2021 в Кахети входит в активную фазу

Ртвели-2021 в Кахети входит в активную фазу

На данный момент в Штабе зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T10:32+0400

2021-09-12T10:32+0400

2021-09-12T10:32+0400

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вино и виноделие грузии

ртвели 2021

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. В Кахети сбор урожая винограда проходит беспрепятственно и входит в активную фазу – в рамках "Ртвели-2021", по последним данным, переработано 73 тысячи тонн винограда, сообщает Национальное агентство вина Минсельхоза Грузии.Объем собранного к 11 сентября урожая винограда почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года."Суточная переработка винограда находится в пределах 8 тысяч тонн, что говорит о переходе сбора урожая в активную фазу", – говорится в сообщении ведомства.К этому времени уже переработано до 43,5 тысячи тонн винограда сорта "ркацители", до 24 тысяч тонн "саперави", до 2,2 тысячи тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.Сбор урожая винограда традиционно начался в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги и постепенно охватил весь кахетинский регион. Для беспрепятственного проведения Ртвели в Телави открыт круглосуточный координационный штаб.На данный момент в Штабе зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210821/Rtveli-2021-v-Gruzii-vlasti-nazvali-usloviya-subsidiy-252638544.html

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экономика, новости, грузия, вино и виноделие грузии, ртвели 2021