https://sputnik-georgia.ru/20210912/skhod-opolznya-v-gorodke-nedaleko-ot-mekhiko---video-uzhasayuschikh-posledstviy-259531950.html
Сход оползня в городке недалеко от Мехико - видео ужасающих последствий
Сход оползня в городке недалеко от Мехико - видео ужасающих последствий
На месте чрезвычайного происшествия ведется поисково-спасательная операция с применением тяжелой техники. Смотрите подробности в видео 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T18:30+0400
2021-09-12T18:30+0400
2021-09-12T18:30+0400
происшествия
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Оползень сошел на три жилых дома в муниципалитете Тлальнепантла – пригороде Мехико, сообщили местные власти. В результате схода оползня и обрушения части скалы, по меньшей мере, 1 человек погиб, еще 10 – пропали без вести. На месте чрезвычайного происшествия ведется поисково-спасательная операция. Задействована тяжелая техника. Однако, работы осложняются тем, что существует опасность повторного схода оползня.Причиной оползня стали длительные ливни в этой местности.
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Сход оползня в городке недалеко от Мехико
Сход оползня в городке недалеко от Мехико
2021-09-12T18:30+0400
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PT0M56S
Sputnik Грузия
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происшествия, в мире, мультимедиа, мексика, чп, мехико, видео
Сход оползня в городке недалеко от Мехико - видео ужасающих последствий
На месте чрезвычайного происшествия ведется поисково-спасательная операция с применением тяжелой техники. Смотрите подробности в видео
Оползень сошел на три жилых дома в муниципалитете Тлальнепантла – пригороде Мехико, сообщили местные власти.
В результате схода оползня и обрушения части скалы, по меньшей мере, 1 человек погиб, еще 10 – пропали без вести.
На месте чрезвычайного происшествия ведется поисково-спасательная операция. Задействована тяжелая техника. Однако, работы осложняются тем, что существует опасность повторного схода оползня.
Причиной оползня стали длительные ливни в этой местности.