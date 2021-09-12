https://sputnik-georgia.ru/20210912/skhod-opolznya-v-gorodke-nedaleko-ot-mekhiko---video-uzhasayuschikh-posledstviy-259531950.html

Сход оползня в городке недалеко от Мехико - видео ужасающих последствий

Сход оползня в городке недалеко от Мехико - видео ужасающих последствий

На месте чрезвычайного происшествия ведется поисково-спасательная операция с применением тяжелой техники. Смотрите подробности в видео 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T18:30+0400

2021-09-12T18:30+0400

2021-09-12T18:30+0400

происшествия

в мире

мультимедиа

мексика

чп

мехико

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Оползень сошел на три жилых дома в муниципалитете Тлальнепантла – пригороде Мехико, сообщили местные власти. В результате схода оползня и обрушения части скалы, по меньшей мере, 1 человек погиб, еще 10 – пропали без вести. На месте чрезвычайного происшествия ведется поисково-спасательная операция. Задействована тяжелая техника. Однако, работы осложняются тем, что существует опасность повторного схода оползня.Причиной оползня стали длительные ливни в этой местности.

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мехико

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Сход оползня в городке недалеко от Мехико Сход оползня в городке недалеко от Мехико 2021-09-12T18:30+0400 true PT0M56S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, в мире, мультимедиа, мексика, чп, мехико, видео