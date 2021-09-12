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Сход оползня в городке недалеко от Мехико - видео ужасающих последствий
Сход оползня в городке недалеко от Мехико - видео ужасающих последствий
На месте чрезвычайного происшествия ведется поисково-спасательная операция с применением тяжелой техники. Смотрите подробности в видео 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T18:30+0400
2021-09-12T18:30+0400
происшествия
в мире
мультимедиа
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мехико
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Оползень сошел на три жилых дома в муниципалитете Тлальнепантла – пригороде Мехико, сообщили местные власти. В результате схода оползня и обрушения части скалы, по меньшей мере, 1 человек погиб, еще 10 – пропали без вести. На месте чрезвычайного происшествия ведется поисково-спасательная операция. Задействована тяжелая техника. Однако, работы осложняются тем, что существует опасность повторного схода оползня.Причиной оползня стали длительные ливни в этой местности.
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Сход оползня в городке недалеко от Мехико
Сход оползня в городке недалеко от Мехико
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происшествия, в мире, мультимедиа, мексика, чп, мехико, видео

Сход оползня в городке недалеко от Мехико - видео ужасающих последствий

18:30 12.09.2021
677
© video: Ruptly
На месте чрезвычайного происшествия ведется поисково-спасательная операция с применением тяжелой техники. Смотрите подробности в видео
Оползень сошел на три жилых дома в муниципалитете Тлальнепантла – пригороде Мехико, сообщили местные власти.
В результате схода оползня и обрушения части скалы, по меньшей мере, 1 человек погиб, еще 10 – пропали без вести.
На месте чрезвычайного происшествия ведется поисково-спасательная операция. Задействована тяжелая техника. Однако, работы осложняются тем, что существует опасность повторного схода оползня.
Причиной оползня стали длительные ливни в этой местности.
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