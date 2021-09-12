https://sputnik-georgia.ru/20210912/stantsiyu-tbilisskogo-metro-gotsiridze-budut-otstraivat-zanovo-259533973.html

Станцию тбилисского метро "Гоциридзе" будут отстраивать заново

Станцию тбилисского метро "Гоциридзе" будут отстраивать заново

Станцию метро "Гоциридзе" поезда проезжают без остановки - она до сих пор на ремонте. Мэр Тбилиси объяснил, почему 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T18:56+0400

2021-09-12T18:56+0400

2021-09-12T19:45+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Перрон станции "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению, его нужно будет строить заново, заявил мэр столицы Каха Каладзе журналистам. По словам Каладзе, мэрия Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули после детального изучения объекта пришло к выводу, что реабилитация станции представляет собой угрозу. В Метехском тоннеле в Тбилиси начались профилактические работы>>Мэрия Тбилиси начало основательный ремонт станции "Гоциридзе в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" - единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра. Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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