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Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю

Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю

В приморском городе Батуми неделя будет в основном "серой" – солнце редко будет пробиваться через затянутое облаками небо 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T14:54+0400

2021-09-12T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Предстоящая неделя в Батуми будет дождливой. Максимальная температура воздуха плюс 25 градусов, минимальная – 17 градусов. Ожидается слабый ветер.В понедельник, 13 сентября, в Батуми ожидается пасмурная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. Скорость ветра 3 м/с.Во вторник, 14 сентября, в Батуми ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит 24 градуса, ночью – 19. Скорость ветра 3 м/с.В среду, 15 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют частичную облачность, ближе к ночи ожидается небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до 24 градуса тепла. Скорость ветра 3 м/с.В четверг, 16 сентября, в Батуми облачно, ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 20 градусов, а днем – 25 градусов тепла. Скорость ветра до 3м/с.В пятницу, 17 сентября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, днем – до 23 градусов тепла. Скорость ветра 5 м/с.В субботу, 18 сентября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. А днем температура поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра до 3 м/с.В воскресенье, 19 сентября, в Батуми будет облачно, временами слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра до 3 м/с.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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