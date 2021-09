https://sputnik-georgia.ru/20210912/v-ispanii-skonchalas-solistka-pop-dueta-baccara-259528091.html

В Испании скончалась солистка поп-дуэта Baccara

Популярный дуэт Baccara появился на музыкальном небосклоне в 1977 году 12.09.2021, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Одна из солисток испанского поп-дуэта Baccara Мария Мендиола скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте группы."Моя дорогая Мария, великолепная артистка, покинула нас", — написала партнер Мендиолы - Кристина Севилья.Дуэт Baccara был образована в 1977 году. Первоначально дуэт состоял из Марии Мендиолы и Майте Матеос. В 1981 году группа распалась, и певицы запустили отдельные проекты под таким же названием. Наиболее известными композициями коллектива стали песни "Cara Mia", "Yes Sir, I Can Boogie" и "Sorry I’m A Lady".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

