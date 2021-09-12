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В контрабанде сигарет на западе Грузии замешан сотрудник полиции
В контрабанде сигарет на западе Грузии замешан сотрудник полиции
За контрабанду безакцизных сигарет задержанным грозит от шести до восьми лет лишения свободы 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T20:31+0400
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новости
грузия
контрабанда
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Три человека, в том числе сотрудник правоохранительных органов, привлечены к уголовной ответственности за хранение и перевозку крупной партии контрабандных сигарет, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.По данным ведомства, в результате следственных действий изъято 3100 пачек безакцизных сигарет, предназначенных для продажи. Грузинские таможенники пресекли контрабанду более полукилограмма золота&gt;&gt;Среди задержанных специалист Хобского районного отделения полиции (регион Самегрело - Земо Сванет)."Следствие ведется по подпункту "в" части второй статьи 200 и части третьей статьи 3 Уголовного кодекса Грузии. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет", - говорится в сообщении.Рыночная стоимость изъятого товара составляет 13 640 лари (4, 2 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, контрабанда, сигареты

В контрабанде сигарет на западе Грузии замешан сотрудник полиции

20:31 12.09.2021 (обновлено: 20:37 12.09.2021)
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© Налоговая служба БелостокаКонтрабанда сигарет на белорусско-польской границе
Контрабанда сигарет на белорусско-польской границе - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© Налоговая служба Белостока
За контрабанду безакцизных сигарет задержанным грозит от шести до восьми лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Три человека, в том числе сотрудник правоохранительных органов, привлечены к уголовной ответственности за хранение и перевозку крупной партии контрабандных сигарет, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.
По данным ведомства, в результате следственных действий изъято 3100 пачек безакцизных сигарет, предназначенных для продажи.
Грузинские таможенники пресекли контрабанду более полукилограмма золота>>
Среди задержанных специалист Хобского районного отделения полиции (регион Самегрело - Земо Сванет).
"Следствие ведется по подпункту "в" части второй статьи 200 и части третьей статьи 3 Уголовного кодекса Грузии. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет", - говорится в сообщении.
Рыночная стоимость изъятого товара составляет 13 640 лари (4, 2 тысячи долларов).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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