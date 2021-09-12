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В контрабанде сигарет на западе Грузии замешан сотрудник полиции

В контрабанде сигарет на западе Грузии замешан сотрудник полиции

За контрабанду безакцизных сигарет задержанным грозит от шести до восьми лет лишения свободы 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T20:31+0400

2021-09-12T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Три человека, в том числе сотрудник правоохранительных органов, привлечены к уголовной ответственности за хранение и перевозку крупной партии контрабандных сигарет, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.По данным ведомства, в результате следственных действий изъято 3100 пачек безакцизных сигарет, предназначенных для продажи. Грузинские таможенники пресекли контрабанду более полукилограмма золота>>Среди задержанных специалист Хобского районного отделения полиции (регион Самегрело - Земо Сванет)."Следствие ведется по подпункту "в" части второй статьи 200 и части третьей статьи 3 Уголовного кодекса Грузии. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет", - говорится в сообщении.Рыночная стоимость изъятого товара составляет 13 640 лари (4, 2 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, контрабанда, сигареты