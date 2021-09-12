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Вопреки всему: газопровод "Северный поток – 2" полностью готов - видео
Вопреки всему: газопровод "Северный поток – 2" полностью готов - видео
"Северный поток – 2" наконец достроен. Оператор проекта газопровода опубликовал видеоролик с анимацией, на котором показал стыковку последней трубы. Подробнее... 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T16:40+0400
2021-09-12T16:40+0400
в мире
видео
мультимедиа
северный поток-2
строительство газопровода "северный поток – 2"
россия
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Кто только не препятствовал за последние годы ходу строительства газопровода. Против "Северного потока – 2" выступали и США, и Украина. Американцы пытались продвинуть в Европу свой сжиженный природный газ. Украинцы боялись потерять доходы от транзита. Nord Stream 2 проложила трубы по дну Балтийского моря из России в Германию через территориальные воды еще трех стран – Финляндии, Швеции и Дании, а Украина осталась за бортом. Укладка труб заняла в общей сложности три года. Поставки газа в Европу начнутся до конца 2021-го. Монтажеры оператора "Северного потока – 2" подошли к работе креативно. Передали настроение от и до: начали с похоронной музыки, когда проект чуть было не загубили, но закончили позитивом.
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в мире, видео, мультимедиа, северный поток-2, строительство газопровода "северный поток – 2", видео, россия

Вопреки всему: газопровод "Северный поток – 2" полностью готов - видео

16:40 12.09.2021
405
© video: Sputnik
"Северный поток – 2" наконец достроен. Оператор проекта газопровода опубликовал видеоролик с анимацией, на котором показал стыковку последней трубы. Подробнее - смотрите в видео
Кто только не препятствовал за последние годы ходу строительства газопровода. Против "Северного потока – 2" выступали и США, и Украина. Американцы пытались продвинуть в Европу свой сжиженный природный газ. Украинцы боялись потерять доходы от транзита.
Nord Stream 2 проложила трубы по дну Балтийского моря из России в Германию через территориальные воды еще трех стран – Финляндии, Швеции и Дании, а Украина осталась за бортом.
Укладка труб заняла в общей сложности три года. Поставки газа в Европу начнутся до конца 2021-го. Монтажеры оператора "Северного потока – 2" подошли к работе креативно. Передали настроение от и до: начали с похоронной музыки, когда проект чуть было не загубили, но закончили позитивом.
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