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Made in Georgia: столица Грузии приглашает на Tbilisi Street Market
Made in Georgia: столица Грузии приглашает на Tbilisi Street Market
На уличной ярмарке можно будет найти и приобрести оригинальные авторские изделия Made in Georgia 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T18:08+0400
2021-09-13T18:08+0400
2021-09-13T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Тбилисский уличный рынок Tbilisi Street Market / Fall21 пройдет на проспекте Шота Руставели на выходных - 18 и 19 сентября, сообщают организаторы. Тбилисский базар уже четвертый год приглашает в свои ряды любителей образцов народного промысла Грузии, а также оригинальных авторских аксессуаров и подарков Made in Georgia. Мероприятие состоится на территории перед Национальным дворцом учащейся молодежи. Желающие поучаствовать в проекте в амплуа предпринимателей могут зарегистрироваться онлайн.Tbilisi Street Market, который традиционно проходит при поддержке мэрии Тбилиси, будет открыт для посетителей с 12:00 до 21:00. Вход свободный. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, культура, новости, грузия, тбилиси
Made in Georgia: столица Грузии приглашает на Tbilisi Street Market
На уличной ярмарке можно будет найти и приобрести оригинальные авторские изделия Made in Georgia
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik.
Тбилисский уличный рынок Tbilisi Street Market / Fall21 пройдет на проспекте Шота Руставели на выходных - 18 и 19 сентября, сообщают
организаторы.
Тбилисский базар уже четвертый год приглашает в свои ряды любителей образцов народного промысла Грузии, а также оригинальных авторских аксессуаров и подарков Made in Georgia.
Мероприятие состоится на территории перед Национальным дворцом учащейся молодежи. Желающие поучаствовать в проекте в амплуа предпринимателей могут зарегистрироваться онлайн
.
Tbilisi Street Market, который традиционно проходит при поддержке мэрии Тбилиси, будет открыт для посетителей с 12:00 до 21:00. Вход свободный.
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