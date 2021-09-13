https://sputnik-georgia.ru/20210913/-made-in-georgia-stolitsa-gruzii-priglashaet-na-tbilisi-street-market--259560794.html

Made in Georgia: столица Грузии приглашает на Tbilisi Street Market

Made in Georgia: столица Грузии приглашает на Tbilisi Street Market

На уличной ярмарке можно будет найти и приобрести оригинальные авторские изделия Made in Georgia 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T18:08+0400

2021-09-13T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Тбилисский уличный рынок Tbilisi Street Market / Fall21 пройдет на проспекте Шота Руставели на выходных - 18 и 19 сентября, сообщают организаторы. Тбилисский базар уже четвертый год приглашает в свои ряды любителей образцов народного промысла Грузии, а также оригинальных авторских аксессуаров и подарков Made in Georgia. Мероприятие состоится на территории перед Национальным дворцом учащейся молодежи. Желающие поучаствовать в проекте в амплуа предпринимателей могут зарегистрироваться онлайн.Tbilisi Street Market, который традиционно проходит при поддержке мэрии Тбилиси, будет открыт для посетителей с 12:00 до 21:00. Вход свободный. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, культура, новости, грузия, тбилиси