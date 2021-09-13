https://sputnik-georgia.ru/20210913/dinamo-batumi-uprochilo-liderstvo-v-chempionate-gruzii-po-futbolu-259557028.html
"Динамо" Батуми упрочило лидерство в чемпионате Грузии по футболу
"Динамо" Батуми упрочило лидерство в чемпионате Грузии по футболу
После XXIII сыгранных матчей в чемпионате, у "Динамо" Батуми 47 очков, а столичного "Динамо" – 44 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T22:07+0400
2021-09-13T22:07+0400
2021-09-13T22:07+0400
спорт
новости
грузия
футбол
чемпионат грузии по футболу
фк "динамо" тбилиси
фк "динамо" батуми
клуб "динамо" батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/04/252503861_0:70:1345:826_1920x0_80_0_0_32372e6b5320b1ab6e395cadd2c33df8.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. По итогам XXIII тура чемпионата Грузии по футболу, "Динамо" Батуми упрочило свое лидерство в турнирной таблице.В отчетном туре подопечные Гии Гегучадзе сыграли на выезде вничью 1:1 с тбилисским "Сабуртало", а динамовцы Тбилиси также в гостях не смогли обыграть новичка Национальной лиги – "Телави", уступив 0:1.Таким образом, после XXIII сыгранных матчей в чемпионате, у "Динамо" Батуми 47 очков, а столичного "Динамо" – 44. Замыкает тройку лидеров "Дила" из Гори (38 баллов).При этом специалист отметил, что вся борьба за чемпионство впереди. По словам Гегучадзе, он даже не надеется, что в ближайшем будущем что-то прояснится.Из-за пандемии COVID-19, чемпионат Грузии был приостановлен почти на месяц – последняя игра состоялась 13 августа.Результаты XXIII тура:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/04/252503861_74:0:1269:896_1920x0_80_0_0_a4c461db602d3dcaad7c7ac6d3ce5362.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, футбол, чемпионат грузии по футболу, фк "динамо" тбилиси, фк "динамо" батуми, клуб "динамо" батуми
"Динамо" Батуми упрочило лидерство в чемпионате Грузии по футболу
После XXIII сыгранных матчей в чемпионате, у "Динамо" Батуми 47 очков, а столичного "Динамо" – 44
ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. По итогам XXIII тура чемпионата Грузии по футболу, "Динамо" Батуми упрочило свое лидерство в турнирной таблице.
В отчетном туре подопечные Гии Гегучадзе сыграли на выезде вничью 1:1 с тбилисским "Сабуртало", а динамовцы Тбилиси также в гостях не смогли обыграть новичка Национальной лиги – "Телави", уступив 0:1.
Таким образом, после XXIII сыгранных матчей в чемпионате, у "Динамо" Батуми 47 очков, а столичного "Динамо" – 44. Замыкает тройку лидеров "Дила" из Гори (38 баллов).
"Обидно, что мы не смогли победить. Для этого были все возможности. Однако, учитывая, что на подготовку к матчу у нас было всего два дня, считаю результат нормальным", – прокомментировал итог встречи главный тренер "Динамо" Батуми Гия Гегучадзе.
При этом специалист отметил, что вся борьба за чемпионство впереди. По словам Гегучадзе, он даже не надеется, что в ближайшем будущем что-то прояснится.
Из-за пандемии COVID-19, чемпионат Грузии был приостановлен почти на месяц – последняя игра состоялась 13 августа.
"Сабуртало" - "Динамо" (Батуми) 1:1
"Телави" - "Динамо" (Тбилиси) 0:1
"Дила" (Гори) - "Торпедо" (Кутаиси) 1:2
"Шукура" (Кобулети) - "Самгурали" 0:0.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.