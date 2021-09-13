https://sputnik-georgia.ru/20210913/dinamo-batumi-uprochilo-liderstvo-v-chempionate-gruzii-po-futbolu-259557028.html

"Динамо" Батуми упрочило лидерство в чемпионате Грузии по футболу

"Динамо" Батуми упрочило лидерство в чемпионате Грузии по футболу

После XXIII сыгранных матчей в чемпионате, у "Динамо" Батуми 47 очков, а столичного "Динамо" – 44 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T22:07+0400

2021-09-13T22:07+0400

2021-09-13T22:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. По итогам XXIII тура чемпионата Грузии по футболу, "Динамо" Батуми упрочило свое лидерство в турнирной таблице.В отчетном туре подопечные Гии Гегучадзе сыграли на выезде вничью 1:1 с тбилисским "Сабуртало", а динамовцы Тбилиси также в гостях не смогли обыграть новичка Национальной лиги – "Телави", уступив 0:1.Таким образом, после XXIII сыгранных матчей в чемпионате, у "Динамо" Батуми 47 очков, а столичного "Динамо" – 44. Замыкает тройку лидеров "Дила" из Гори (38 баллов).При этом специалист отметил, что вся борьба за чемпионство впереди. По словам Гегучадзе, он даже не надеется, что в ближайшем будущем что-то прояснится.Из-за пандемии COVID-19, чемпионат Грузии был приостановлен почти на месяц – последняя игра состоялась 13 августа.Результаты XXIII тура:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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