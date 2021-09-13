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ДТП на востоке Грузии: погиб молодой мужчина
ДТП на востоке Грузии: погиб молодой мужчина
Авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T20:24+0400
2021-09-13T20:24+0400
2021-09-13T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в селе Тохлиаури (регион Кахети), передает телеканал "Имеди".Инцидент произошел в понедельник вечером - столкнулись два легковых автомобиля марок Volkswagen и Porsche. Бригада скорой помощи доставила в клинику водителя Volkswagen с множественными травмами. Водитель второго автомобиля скончался на месте.Уточняется, что погиб 35-летний местный житель, а среди пострадавших - 40-летний вице- полковник Департамента охранной полиции Давид Гогинашвили. На месте мобилизованы полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, дтп, грузинские дороги, машины и их водители, преступность в грузии
ДТП на востоке Грузии: погиб молодой мужчина
Авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik.
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в селе Тохлиаури (регион Кахети), передает телеканал "Имеди
".
Инцидент произошел в понедельник вечером - столкнулись два легковых автомобиля марок Volkswagen и Porsche. Бригада скорой помощи доставила в клинику водителя Volkswagen с множественными травмами. Водитель второго автомобиля скончался на месте.
Уточняется, что погиб 35-летний местный житель, а среди пострадавших - 40-летний вице- полковник Департамента охранной полиции Давид Гогинашвили.
На месте мобилизованы полиция.
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