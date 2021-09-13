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Как Филипп Киркоров на один вечер "телепортировался" из Москвы в Грузию - фото
Как Филипп Киркоров на один вечер "телепортировался" из Москвы в Грузию - фото
Королю эстрады посчастливилось прямо в Москве окунуться в мир грузинской моды, кухни, виноделия, танцев и музыки 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T19:51+0400
2021-09-13T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Известный российский певец Филипп Киркоров стал гостем вечера "Окно в Грузию" - артисту удалось прямо из российской столицы "телепортироваться" на один вечер в богатейшую и вкуснейшую культуру Грузии.Исполнитель побывал на мероприятии, которое прошло в пространстве Creative Diaspora и полностью окунуло гостей и жителей Москвы в национальный грузинский колорит.В программе вечера были национальные танцы, музыка, изыски традиционной грузинской кухни, а также кино, мода и многое другое. Свидетелями "грузинского преображения" на Мясницкой стали более 3 тысяч человек."Филипп Киркоров оценил фотоработы Хвичи Кварацхелия, чурчхелу и сам "телепорт", сообщив всем своим подписчикам, как проводит вечер субботы перед своим концертом", - сообщили Sputnik Грузия организаторы.На "модном подиуме" мероприятия собрались самые лучшие грузинские дизайнеры и бренды, такие как Кети Чхиквадзе, MUZARADI , Berhasm, Prénom и другие. Александр Арутюнов создал необычную инсталляцию с эксклюзивным платьем специально для фестиваля под названием "Каба".Что касается грузинской живописи, то познакомиться с ней можно было через работы таких художников, как Елена Метревели, Гиорги Гигинеишвили, Антон Тотибадзе, Хвича Кварацхелия, Софа Папиашвили и Мариам Цкитишвили.Кроме того, на вечере можно было услышать интересные лекции о грузинской культуре, современной грузинской моде и дизайнерах, а также о вине от сомелье грузинского алкогольного бренда Sarajishvili.На празднике выступили DJ Гиорги Габелия, национальный ансамль "Метехи" и участница телепроекта "Голос" Эленэ Нинидзе. Завершился вечер благотворительным аукционом: художники пожертвовали свои работы, а все вырученные средства пошли в пользу фонда "Большая перемена".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, грузия, грузинские танцы, мода, народное творчество и культура грузии, музыка, филипп киркоров, новости из россии

Как Филипп Киркоров на один вечер "телепортировался" из Москвы в Грузию - фото

19:51 13.09.2021
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© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovФилипп Киркоров с гостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Филипп Киркоров с гостями. Мероприятие Окно в Грузию в пространстве Creative Diaspora - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
Королю эстрады посчастливилось прямо в Москве окунуться в мир грузинской моды, кухни, виноделия, танцев и музыки
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Известный российский певец Филипп Киркоров стал гостем вечера "Окно в Грузию" - артисту удалось прямо из российской столицы "телепортироваться" на один вечер в богатейшую и вкуснейшую культуру Грузии.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovМероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Мероприятие Окно в Грузию в пространстве Creative Diaspora - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
Исполнитель побывал на мероприятии, которое прошло в пространстве Creative Diaspora и полностью окунуло гостей и жителей Москвы в национальный грузинский колорит.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovФилипп Киркоров с гостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Филипп Киркоров с гостями. Мероприятие Окно в Грузию в пространстве Creative Diaspora - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
Филипп Киркоров с гостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
В программе вечера были национальные танцы, музыка, изыски традиционной грузинской кухни, а также кино, мода и многое другое. Свидетелями "грузинского преображения" на Мясницкой стали более 3 тысяч человек.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovМероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Мероприятие Окно в Грузию в пространстве Creative Diaspora - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
"Филипп Киркоров оценил фотоработы Хвичи Кварацхелия, чурчхелу и сам "телепорт", сообщив всем своим подписчикам, как проводит вечер субботы перед своим концертом", - сообщили Sputnik Грузия организаторы.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovФилипп Киркоров с гостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Филипп Киркоров с гостями. Мероприятие Окно в Грузию в пространстве Creative Diaspora - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
Филипп Киркоров с гостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
На "модном подиуме" мероприятия собрались самые лучшие грузинские дизайнеры и бренды, такие как Кети Чхиквадзе, MUZARADI , Berhasm, Prénom и другие. Александр Арутюнов создал необычную инсталляцию с эксклюзивным платьем специально для фестиваля под названием "Каба".
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovМероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Мероприятие Окно в Грузию в пространстве Creative Diaspora - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
Что касается грузинской живописи, то познакомиться с ней можно было через работы таких художников, как Елена Метревели, Гиорги Гигинеишвили, Антон Тотибадзе, Хвича Кварацхелия, Софа Папиашвили и Мариам Цкитишвили.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovЗастолье с грузинским сыром, вином и сладостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Застолье с грузинским сыром, вином и сладостями. Мероприятие Окно в Грузию в пространстве Creative Diaspora - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
Застолье с грузинским сыром, вином и сладостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
Кроме того, на вечере можно было услышать интересные лекции о грузинской культуре, современной грузинской моде и дизайнерах, а также о вине от сомелье грузинского алкогольного бренда Sarajishvili.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovМероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Мероприятие Окно в Грузию в пространстве Creative Diaspora - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
На празднике выступили DJ Гиорги Габелия, национальный ансамль "Метехи" и участница телепроекта "Голос" Эленэ Нинидзе.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovМероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Мероприятие Окно в Грузию в пространстве Creative Diaspora - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
Завершился вечер благотворительным аукционом: художники пожертвовали свои работы, а все вырученные средства пошли в пользу фонда "Большая перемена".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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