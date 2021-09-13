https://sputnik-georgia.ru/20210913/kak-filipp-kirkorov-na-odin-vecher-teleportirovalsya-iz-moskvy-v-gruziyu---foto-259562015.html

Как Филипп Киркоров на один вечер "телепортировался" из Москвы в Грузию - фото

Как Филипп Киркоров на один вечер "телепортировался" из Москвы в Грузию - фото

Королю эстрады посчастливилось прямо в Москве окунуться в мир грузинской моды, кухни, виноделия, танцев и музыки 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T19:51+0400

2021-09-13T19:51+0400

2021-09-13T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Известный российский певец Филипп Киркоров стал гостем вечера "Окно в Грузию" - артисту удалось прямо из российской столицы "телепортироваться" на один вечер в богатейшую и вкуснейшую культуру Грузии.Исполнитель побывал на мероприятии, которое прошло в пространстве Creative Diaspora и полностью окунуло гостей и жителей Москвы в национальный грузинский колорит.В программе вечера были национальные танцы, музыка, изыски традиционной грузинской кухни, а также кино, мода и многое другое. Свидетелями "грузинского преображения" на Мясницкой стали более 3 тысяч человек."Филипп Киркоров оценил фотоработы Хвичи Кварацхелия, чурчхелу и сам "телепорт", сообщив всем своим подписчикам, как проводит вечер субботы перед своим концертом", - сообщили Sputnik Грузия организаторы.На "модном подиуме" мероприятия собрались самые лучшие грузинские дизайнеры и бренды, такие как Кети Чхиквадзе, MUZARADI , Berhasm, Prénom и другие. Александр Арутюнов создал необычную инсталляцию с эксклюзивным платьем специально для фестиваля под названием "Каба".Что касается грузинской живописи, то познакомиться с ней можно было через работы таких художников, как Елена Метревели, Гиорги Гигинеишвили, Антон Тотибадзе, Хвича Кварацхелия, Софа Папиашвили и Мариам Цкитишвили.Кроме того, на вечере можно было услышать интересные лекции о грузинской культуре, современной грузинской моде и дизайнерах, а также о вине от сомелье грузинского алкогольного бренда Sarajishvili.На празднике выступили DJ Гиорги Габелия, национальный ансамль "Метехи" и участница телепроекта "Голос" Эленэ Нинидзе. Завершился вечер благотворительным аукционом: художники пожертвовали свои работы, а все вырученные средства пошли в пользу фонда "Большая перемена".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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