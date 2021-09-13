Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210913/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-sentyabrya-2021-259474803.html
Какой сегодня церковный праздник: 13 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 13 сентября 2021
По православному церковному календарю 13 сентября отмечают праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском Влахернском храме 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T01:00+0400
2021-09-13T01:00+0400
религия
справки
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23130/08/231300878_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ea63467413639d576f9ba623b8197786.jpg
По церковному календарю 13 сентября отмечают день памяти святых Киприана, Геннадия и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Положение честного пояса БогородицыПо церковному календарю 13 сентября отмечают праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы во Влахернском храме Константинополя, при императоре Аркадии (395-408).Великая святыня, вверенная самой Божьей Матерью апостолу Фоме, после Ее Успения преемственно хранилась у благочестивых христиан в Иерусалиме. Через много лет от пояса Богородицы чудесным образом исцелилась супруга императора Льва Мудрого (886-911) Зои, страдавшая от нечистого духа.В видении императрице было открыта, что она исцелится от недуга, когда на нее возложат пояс Божьей Матери. По просьбе императора Патриарх, сняв печать, открыл ковчег, в котором хранился пояс Богородицы. Святыня оказался совершенно целой, неповрежденной от времени.Патриарх возложил пояс на больную императрицу, и она мгновенно исцелилась. В связи с этим отслужили торжественный благодарственный молебен Пресвятой Богородице, а пояс положили обратно в ковчег и запечатали печатью.В память об этом чуде был установлен праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Частицы святыни находятся в Афонском Ватопедском монастыре, в Трирской обители и в Грузии.Епископ КарфагенскийПо церковному календарю 13 сентября поминают священномученика Киприана, епископа Карфагенского, жившего в первой половине III века.Родился будущий святой в семье сенатора-язычника в Карфагене (город в Африке). Получив прекрасное образование, Киприан долгое время преподавал в Карфагенской школе красноречие и философию, а все деньги тратил на дорогие пиры.Приняв крещение в 46 лет, он раздал свое имущество, а сам стал жить в доме пресвитера. По просьбе христиан, в 248 году Киприан принял сан епископа города Карфагена. Он вел благочестивую жизнь, подражать которой стремились многие священнослужители и миряне.Святителя дважды преследовали за исповедание веры – во второй раз его казнили. Многие прихожане с плачем пришли проститься со своим пастырем в день казни. Епископ оставил после себя множество сочинений, в которых излагает Православное вероучение и защищает церковное единство. Труды священномученика, не утратившие актуальности до сих пор, Церковь высоко ценит.Патриарх ЦареградскийПо церковному календарю 13 сентября поминают святителя Геннадия, Патриарха Цареградского.Предстоятелем Константинопольской церкви он стал в 458-м во время правления Святого Льва Великого (457-474). Патриарх, по словам современников, отличался кротостью, воздержанием и терпеливостью, поэтому сила его святой молитвы была велика.В одной из столичных церквей как-то стал служить некий священнослужитель по имени Харисим. Он был ленив, а также занимался разбоем и волшебством. Патриарх терпеливо просил его оставить дела, недостойные клирика, но Харисим советов святителя не слушал.Наказание в несколько ударов также не вразумило нечестивца. Патриарх, видя такое упорство, поручил помолиться своему посланнику от его имени к святому мученику Елевферию, в церкви которого недостойный священник служил.Посланник от имени Предстоятеля попросил перед гробом мученика о помощи в борьбе с нечестивым церковным служителем. Клирика Харисима на следующий день нашли мертвым.Святой Геннадий во времена борьбы с различными лжеучениями созвал Поместный Собор, на котором осудили монофизитское лжеучение Евтихия и запретили симонию (посвящение за плату в священный сан).Патриархом Константинопольской Церкви Геннадий был 13 лет. Он стал автором многих богословских сочинений. Святой мирно скончался в 471 году.ИмениныПо церковному календарю 13 сентября именины отмечают Александр, Владимир, Дмитрий, Геннадий, Иоанн, Михаил и Мирон.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20190307/Kto-takaya-Matrona-Moskovskaya-moschi-chudesa-predskazaniya-244624187.html
https://sputnik-georgia.ru/20190731/Obretenie-moschey-Serafima-Sarovskogo-zhitie-i-chudesa-prepodobnogo-246107751.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23130/08/231300878_116:0:1449:1000_1920x0_80_0_0_a3ab2b71cf11db8351a62aa51e36cce8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 13 сентября 2021

01:00 13.09.2021
522
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВерующая ставит свечу у иконы в кафедральном соборе Светицховели
Верующая ставит свечу у иконы в кафедральном соборе Светицховели - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 13 сентября отмечают праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском Влахернском храме
По церковному календарю 13 сентября отмечают день памяти святых Киприана, Геннадия и других.
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Положение честного пояса Богородицы

По церковному календарю 13 сентября отмечают праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы во Влахернском храме Константинополя, при императоре Аркадии (395-408).
Великая святыня, вверенная самой Божьей Матерью апостолу Фоме, после Ее Успения преемственно хранилась у благочестивых христиан в Иерусалиме. Через много лет от пояса Богородицы чудесным образом исцелилась супруга императора Льва Мудрого (886-911) Зои, страдавшая от нечистого духа.
Иконы Святой Матроны Московской - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2019
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания
7 марта 2019, 20:07
4577
В видении императрице было открыта, что она исцелится от недуга, когда на нее возложат пояс Божьей Матери. По просьбе императора Патриарх, сняв печать, открыл ковчег, в котором хранился пояс Богородицы. Святыня оказался совершенно целой, неповрежденной от времени.
Патриарх возложил пояс на больную императрицу, и она мгновенно исцелилась. В связи с этим отслужили торжественный благодарственный молебен Пресвятой Богородице, а пояс положили обратно в ковчег и запечатали печатью.
В память об этом чуде был установлен праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Частицы святыни находятся в Афонском Ватопедском монастыре, в Трирской обители и в Грузии.

Епископ Карфагенский

По церковному календарю 13 сентября поминают священномученика Киприана, епископа Карфагенского, жившего в первой половине III века.
Родился будущий святой в семье сенатора-язычника в Карфагене (город в Африке). Получив прекрасное образование, Киприан долгое время преподавал в Карфагенской школе красноречие и философию, а все деньги тратил на дорогие пиры.
На выставке Преподобный Серафим Саровский в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2019
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного
31 июля 2019, 19:00
2819
Приняв крещение в 46 лет, он раздал свое имущество, а сам стал жить в доме пресвитера. По просьбе христиан, в 248 году Киприан принял сан епископа города Карфагена. Он вел благочестивую жизнь, подражать которой стремились многие священнослужители и миряне.
Святителя дважды преследовали за исповедание веры – во второй раз его казнили. Многие прихожане с плачем пришли проститься со своим пастырем в день казни. Епископ оставил после себя множество сочинений, в которых излагает Православное вероучение и защищает церковное единство. Труды священномученика, не утратившие актуальности до сих пор, Церковь высоко ценит.

Патриарх Цареградский

По церковному календарю 13 сентября поминают святителя Геннадия, Патриарха Цареградского.
Предстоятелем Константинопольской церкви он стал в 458-м во время правления Святого Льва Великого (457-474). Патриарх, по словам современников, отличался кротостью, воздержанием и терпеливостью, поэтому сила его святой молитвы была велика.
В одной из столичных церквей как-то стал служить некий священнослужитель по имени Харисим. Он был ленив, а также занимался разбоем и волшебством. Патриарх терпеливо просил его оставить дела, недостойные клирика, но Харисим советов святителя не слушал.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкИкона Божией Матери "Державная" в храме Христа Спасителя в Москве
Икона Божией Матери Державная в храме Христа Спасителя в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Икона Божией Матери "Державная" в храме Христа Спасителя в Москве
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Наказание в несколько ударов также не вразумило нечестивца. Патриарх, видя такое упорство, поручил помолиться своему посланнику от его имени к святому мученику Елевферию, в церкви которого недостойный священник служил.
Посланник от имени Предстоятеля попросил перед гробом мученика о помощи в борьбе с нечестивым церковным служителем. Клирика Харисима на следующий день нашли мертвым.
Святой Геннадий во времена борьбы с различными лжеучениями созвал Поместный Собор, на котором осудили монофизитское лжеучение Евтихия и запретили симонию (посвящение за плату в священный сан).
Патриархом Константинопольской Церкви Геннадий был 13 лет. Он стал автором многих богословских сочинений. Святой мирно скончался в 471 году.

Именины

По церковному календарю 13 сентября именины отмечают Александр, Владимир, Дмитрий, Геннадий, Иоанн, Михаил и Мирон.
Материал подготовлен на основе открытых источников
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераУкраинский судья, занимавшийся делом об экстрадиции Мегиса Кардава, найден мертвым
ВчераДелегация УЕФА оценила состояние стадионов и тренировочных площадок в Грузии
ВчераАнита Рачвелишвили вакцинировалась на седьмом месяце беременности
ВчераВ контрабанде сигарет на западе Грузии замешан сотрудник полиции
ВчераГруппу сторонников Гахария возглавит балерина Мака Махарадзе
ВчераДовела подростка до самоубийства - задержанной предъявлено официальное обвинение
ВчераСтанцию тбилисского метро "Гоциридзе" будут отстраивать заново
ВчераСход оползня в городке недалеко от Мехико - видео ужасающих последствий
Вчера"Третья сила - Стратегия Агмашенебели" представила свою программу развития Тбилиси
ВчераНа восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари
ВчераПик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?
ВчераХрущевки в Тбилиси будут снесены – обещает Каха Каладзе
ВчераВопреки всему: газопровод "Северный поток – 2" полностью готов - видео
ВчераГрузинский вор в законе скончался в российской тюрьме
ВчераК концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения
ВчераТочный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
ВчераЗахватчик "Банка Грузии" в Кварели будет ждать суда в тюрьме
ВчераПробки и пассажиропоток: бешенный трафик в Ереване – видео
ВчераДожди и грозы – погода в Грузии ухудшится
Вчера Автомобили будущего: международный автосалон в Мюнхене - фото