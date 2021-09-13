https://sputnik-georgia.ru/20210913/knizhnyy-fli-market-proydet-v-stolitse-gruzii--259559915.html

Книжный фли-маркет пройдет в Тбилиси

Книжный фли-маркет пройдет в Тбилиси

На ярмарке жителей и гостей столицы ждут книги, учебники, школьные аксессуары и развлекательные мероприятия 13.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Третий по счету книжный фли-маркет пройдет в столичном саду Дэдаэна 18 и 19 сентября, сообщают организаторы. "В субботу-воскресенье сад заполнится теми людьми, кто ищет новые книги или теми, кто помогает в этом поиске другим. Здесь же вас встретят учебники, школьные предметы и все, что вам понадобится для возвращения в школу", – говорится в анонсе мероприятия. Кроме книг, посетители смогут найти на ярмарке настольные игры. Их также будут ждать различные развлекательные мероприятия. Отмечается, что двухдневный фли-маркет пройдет под открытым небом при соблюдении всех ковид-ограничений. Двери ярмарки будут открыты для желающих с 14:00 до 20:00. Вход свободный.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, книги, фли-маркет