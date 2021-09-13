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Книжный фли-маркет пройдет в Тбилиси
Книжный фли-маркет пройдет в Тбилиси
На ярмарке жителей и гостей столицы ждут книги, учебники, школьные аксессуары и развлекательные мероприятия 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T17:53+0400
2021-09-13T17:53+0400
2021-09-13T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Третий по счету книжный фли-маркет пройдет в столичном саду Дэдаэна 18 и 19 сентября, сообщают организаторы. "В субботу-воскресенье сад заполнится теми людьми, кто ищет новые книги или теми, кто помогает в этом поиске другим. Здесь же вас встретят учебники, школьные предметы и все, что вам понадобится для возвращения в школу", – говорится в анонсе мероприятия. Кроме книг, посетители смогут найти на ярмарке настольные игры. Их также будут ждать различные развлекательные мероприятия. Отмечается, что двухдневный фли-маркет пройдет под открытым небом при соблюдении всех ковид-ограничений. Двери ярмарки будут открыты для желающих с 14:00 до 20:00. Вход свободный.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, книги, фли-маркет
Книжный фли-маркет пройдет в Тбилиси
17:53 13.09.2021 (обновлено: 18:02 13.09.2021)
На ярмарке жителей и гостей столицы ждут книги, учебники, школьные аксессуары и развлекательные мероприятия
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik.
Третий по счету книжный фли-маркет пройдет в столичном саду Дэдаэна 18 и 19 сентября, сообщают
организаторы.
"В субботу-воскресенье сад заполнится теми людьми, кто ищет новые книги или теми, кто помогает в этом поиске другим. Здесь же вас встретят учебники, школьные предметы и все, что вам понадобится для возвращения в школу", – говорится в анонсе мероприятия.
Кроме книг, посетители смогут найти на ярмарке настольные игры. Их также будут ждать различные развлекательные мероприятия.
Отмечается, что двухдневный фли-маркет пройдет под открытым небом при соблюдении всех ковид-ограничений. Двери ярмарки будут открыты для желающих с 14:00 до 20:00. Вход свободный.
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