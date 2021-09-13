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Кварацхелия вернулся и помог "Рубину" одержать очередную победу в РПЛ
Кварацхелия вернулся и помог "Рубину" одержать очередную победу в РПЛ
Грузинский спортсмен стал автором голевой передачи уже на второй минуте 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T22:46+0400
2021-09-13T23:21+0400
спорт
новости
грузия
футбол
клуб "рубин"
хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия вернулся в состав "Рубина" после повреждения и помог своему клубу одержать победу 4:0 над "Уралом" в рамках VII тура РПЛ.Кварацхелия стал автором голевой передачи уже на второй минуте. Фланговый прострел грузинского футболиста замкнул Андерс Дрейер.Кварацхелия принял участие и во втором голе казанского клуба. На своей бровке Хвича накрутил двух соперников, отдал пас Абильдгору, а уже после прострела датчанина Артем Мамин срезал мяч в сетку собственных ворот.Грузинский полузащитник провел на поле 63 минуты, после чего был заменен на Солтмурада Бакаева.Матч против "Урала" стал для Кварацхелия пятым в нынешнем сезоне. На счету грузинского полузащитника один гол и одна голевая передача.Кварацхелия получил небольшое повреждение в матче Лиги конференций УЕФА против польского "Ракува". В результате полузащитник пропустил две встречи РПЛ, против "Химок" (1:1) и "Краснодара" (0:2), а также два отборочных матча сборной Грузии к ЧМ-2022.После победы над "Уралом", "Рубин" набрал 14 очков в семи матчах и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, клуб "рубин", хвича кварацхелия

Кварацхелия вернулся и помог "Рубину" одержать очередную победу в РПЛ

22:46 13.09.2021 (обновлено: 23:21 13.09.2021)
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© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEVФутболист Хвича Кварацхелия
Футболист Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Грузинский спортсмен стал автором голевой передачи уже на второй минуте
ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия вернулся в состав "Рубина" после повреждения и помог своему клубу одержать победу 4:0 над "Уралом" в рамках VII тура РПЛ.
Кварацхелия стал автором голевой передачи уже на второй минуте. Фланговый прострел грузинского футболиста замкнул Андерс Дрейер.
Кварацхелия принял участие и во втором голе казанского клуба. На своей бровке Хвича накрутил двух соперников, отдал пас Абильдгору, а уже после прострела датчанина Артем Мамин срезал мяч в сетку собственных ворот.
Грузинский полузащитник провел на поле 63 минуты, после чего был заменен на Солтмурада Бакаева.
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкИгрок "Рубина" Хвича Кварацхелия
Игрок Рубина Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
Игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Матч против "Урала" стал для Кварацхелия пятым в нынешнем сезоне. На счету грузинского полузащитника один гол и одна голевая передача.
Кварацхелия получил небольшое повреждение в матче Лиги конференций УЕФА против польского "Ракува". В результате полузащитник пропустил две встречи РПЛ, против "Химок" (1:1) и "Краснодара" (0:2), а также два отборочных матча сборной Грузии к ЧМ-2022.
После победы над "Уралом", "Рубин" набрал 14 очков в семи матчах и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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