https://sputnik-georgia.ru/20210913/kvaratskheliya-vernulsya-i-pomog-rubinu-oderzhat-ocherednuyu-pobedu-v-rpl-259567526.html

Кварацхелия вернулся и помог "Рубину" одержать очередную победу в РПЛ

Кварацхелия вернулся и помог "Рубину" одержать очередную победу в РПЛ

Грузинский спортсмен стал автором голевой передачи уже на второй минуте 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T22:46+0400

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клуб "рубин"

хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия вернулся в состав "Рубина" после повреждения и помог своему клубу одержать победу 4:0 над "Уралом" в рамках VII тура РПЛ.Кварацхелия стал автором голевой передачи уже на второй минуте. Фланговый прострел грузинского футболиста замкнул Андерс Дрейер.Кварацхелия принял участие и во втором голе казанского клуба. На своей бровке Хвича накрутил двух соперников, отдал пас Абильдгору, а уже после прострела датчанина Артем Мамин срезал мяч в сетку собственных ворот.Грузинский полузащитник провел на поле 63 минуты, после чего был заменен на Солтмурада Бакаева.Матч против "Урала" стал для Кварацхелия пятым в нынешнем сезоне. На счету грузинского полузащитника один гол и одна голевая передача.Кварацхелия получил небольшое повреждение в матче Лиги конференций УЕФА против польского "Ракува". В результате полузащитник пропустил две встречи РПЛ, против "Химок" (1:1) и "Краснодара" (0:2), а также два отборочных матча сборной Грузии к ЧМ-2022.После победы над "Уралом", "Рубин" набрал 14 очков в семи матчах и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, футбол, клуб "рубин", хвича кварацхелия