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"Любовь с первого…": Анна Седокова стала ведущей шокирующего реалити-шоу
13:39 13.09.2021 (обновлено: 13:56 13.09.2021)
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© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina/
Раскованная и "сексуально образованная" Седакова, пожалуй, станет еще одним украшением скандального шоу
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Аналог скандального британского телепрошоу, участники которого в кадре абсолютно голые, стартует в России – ведущей телепроекта станет Анна Седокова. Передача скоро стартует на одной из онлайн-платформ.
Шоу, с одной стороны, можно сравнить с известной телеигрой "Любовь с первого взгляда", а с другой – с английской передачей Naked Attraction. По правилам шоу, мужчины и женщины ищут свою вторую половинку по гениталиям друг друга. А помогает им в этом непростом деле Анна Седокова.
"Шоу выйдет осенью и такого в России еще точно не делали, – рассказал "СтарХиту" один из участников откровенной программы. – Кстати, чтобы попасть на съемки все проходили кастинг, заранее демонстрировали продюсерам товар, так сказать, "лицом". Не для стеснительных и закомплексованных точно, хотя, слышал, есть и неординарные причины прихода на проект. В любом случае, в кадре нужно было предстать абсолютно голым".
Опыт ведущей у Седоковой есть. Она вела "Король ринга" или "Проект Подиум". Да и в интимной теме Анна неплохо разбирается. Знаменитость не раз снималась обнаженной для мужских журналов, а недавно и вовсе заявила, что ей по жизни попадаются мужчины с достоинством приличных размеров.
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