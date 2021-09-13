https://sputnik-georgia.ru/20210913/lyubov-s-pervogo-anna-sedokova-stala-veduschey-shokiruyuschego-realiti-shou-259550853.html

"Любовь с первого…": Анна Седокова стала ведущей шокирующего реалити-шоу

"Любовь с первого…": Анна Седокова стала ведущей шокирующего реалити-шоу

Раскованная и "сексуально образованная" Седакова, пожалуй, станет еще одним украшением скандального шоу 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T13:39+0400

2021-09-13T13:39+0400

2021-09-13T13:56+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

анна седокова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Аналог скандального британского телепрошоу, участники которого в кадре абсолютно голые, стартует в России – ведущей телепроекта станет Анна Седокова. Передача скоро стартует на одной из онлайн-платформ.Шоу, с одной стороны, можно сравнить с известной телеигрой "Любовь с первого взгляда", а с другой – с английской передачей Naked Attraction. По правилам шоу, мужчины и женщины ищут свою вторую половинку по гениталиям друг друга. А помогает им в этом непростом деле Анна Седокова. "Шоу выйдет осенью и такого в России еще точно не делали, – рассказал "СтарХиту" один из участников откровенной программы. – Кстати, чтобы попасть на съемки все проходили кастинг, заранее демонстрировали продюсерам товар, так сказать, "лицом". Не для стеснительных и закомплексованных точно, хотя, слышал, есть и неординарные причины прихода на проект. В любом случае, в кадре нужно было предстать абсолютно голым".Опыт ведущей у Седоковой есть. Она вела "Король ринга" или "Проект Подиум". Да и в интимной теме Анна неплохо разбирается. Знаменитость не раз снималась обнаженной для мужских журналов, а недавно и вовсе заявила, что ей по жизни попадаются мужчины с достоинством приличных размеров.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

анна седокова, российский шоу-бизнес