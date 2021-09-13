https://sputnik-georgia.ru/20210913/ne-soshlis-vo-mneniyakh-vo-vremya-spora-mezhdu-podrostkami-v-tbilisi-prolilas-krov-259560405.html

Драка в Тбилиси - ранены несколько подростков

Драка в Тбилиси - ранены несколько подростков

Точной информации, сколько подростков участвовало в драке и сколько из них ранены, пока нет. На месте работает полиция 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T17:38+0400

2021-09-13T17:38+0400

2021-09-13T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Драка между двумя группами несовершеннолетних на привокзальной площади в Тбилиси закончилось ранением нескольких подростков, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.Как заявили в пресс-службе ведомства, на месте инцидента работает полиция. Уголовное дело возбуждено по статье УК Грузии "Попытка умышленного убийства" .По данным СМИ, поводом для кровавой разборки стал конфликт на почве музыкальных пристрастий. Некоторые СМИ сообщают об одном, другие - о трех раненых.Sputnik выясняет детали происшествия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, подростки, преступность в грузии