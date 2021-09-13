Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Первый победитель лотереи для вакцинированных в Грузии будет объявлен 14 сентября
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© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Лотерея для вакцинированных в Грузии будет разыгрываться каждый день до конца года
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Первый победитель лотереи "Вакцинируйся и выиграй" в Грузии будет объявлен во вторник, 14 сентября, об этом сообщил руководитель операционного штаба при координационном совете Георгий Гибрадзе.
По словам Гибрадзе, данные будут обновляться ежедневно. Стать победителем денежного розыгрыша смогут даже люди, получившие только первую дозу той или иной вакцины.
"Первый победитель будет объявлен завтра в 12 часов дня. Первый победитель будет объявлен среди всех вакцинированных... Соответствующие данные уже представлены в лотерейную компанию, которая проведет первую лотерею завтра", - сказал Гибрадзе на брифинге.
Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора будет разыгрывать денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2 миллиона 800 тысяч лари (более 900 тысяч долларов).
У Лотерейной компании будет доступ к базам центра по контролю заболеваний, где идентифицированы все граждане, вакцинированные одной или двумя дозами вакцины.
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