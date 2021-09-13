https://sputnik-georgia.ru/20210913/pervyy-pobeditel-loterei-dlya-vaktsinirovannykh-v-gruzii-budet-obyavlen-14-sentyabrya-259565600.html

Первый победитель лотереи для вакцинированных в Грузии будет объявлен 14 сентября

Первый победитель лотереи для вакцинированных в Грузии будет объявлен 14 сентября

Лотерея для вакцинированных в Грузии будет разыгрываться каждый день до конца года 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T21:31+0400

2021-09-13T21:31+0400

2021-09-13T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Первый победитель лотереи "Вакцинируйся и выиграй" в Грузии будет объявлен во вторник, 14 сентября, об этом сообщил руководитель операционного штаба при координационном совете Георгий Гибрадзе.По словам Гибрадзе, данные будут обновляться ежедневно. Стать победителем денежного розыгрыша смогут даже люди, получившие только первую дозу той или иной вакцины.Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора будет разыгрывать денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2 миллиона 800 тысяч лари (более 900 тысяч долларов).У Лотерейной компании будет доступ к базам центра по контролю заболеваний, где идентифицированы все граждане, вакцинированные одной или двумя дозами вакцины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19