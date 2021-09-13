https://sputnik-georgia.ru/20210913/pesnya-gruzinskoy-ispolnitelnitsy-creams-prozvuchala-v-seriale-lyutsifer-ot-netflix-259552316.html

Песня грузинской исполнительницы Creams прозвучала в сериале "Люцифер" от Netflix

Песня грузинской исполнительницы Creams прозвучала в сериале "Люцифер" от Netflix

Cоздатели культового сериала связались с Сreams несколько месяцев назад и договорились о правах на использование трека 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T14:14+0400

2021-09-13T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Композиция грузинской исполнительницы Натии Чичинадзе, больше известной под псевдонимом Сreams, прозвучала в популярном сериале Netflix – "Люцифер".Об этом на своей странице в Facebook рассказала сама певица. "Я хочу написать везде – мой трек "Sleep on me" попал в эпизод Lucifer. Это особое и очень приятное чувство, когда твой труд ценится таким образом. И хочу сказать всем, что ни одна капля пота, вложенное время и ресурс не будут потеряны, если вы будете доводить начатые дела до конца", – написала Сreams.Как выяснилось, создатели сериала связались с Сreams несколько месяцев назад и договорились о правах на использование трека. "Люцифер" (Lucifer) – американский телесериал, созданный по мотивам серии комиксов "Люцифер" Нила Геймана и Сэма Кейта издательством Vertigo, импринтом DC Comics. По сюжету Люцифер, эксцентричный Король Ада, заскучал на своем троне и решил посетить Лос-Анджелес, где стал владельцем роскошного ночного клуба Lux и начал вести разгульный образ жизни. Но после убийства знакомой ему девушки Люцифер непременно решает узнать, кто виновен в ее смерти. Сериал выходит на экраны с 2016 года. Натия Чичинадзе, она же Creams, начала писать музыку с 14 лет. С 2012 года сотрудничала с группой Otherside, которая потом переименовалась в Postotto. Выступая сольно, девушка много экспериментирует, используя жанры трип-хоп, джаз и хип-хоп. "Это грубая и энергичная, но в то же время меланхолическая музыка, которая далека от конвенционного звука хип-хопа", – так описывает свое творчество исполнительница.В 2020 году певица подписала контракт с известной британской звукозаписывающей студией AWAL. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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