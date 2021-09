Рэпер Lil Nas X удостоен главного приза MTV Video Music Awards 2021

https://sputnik-georgia.ru/20210913/reper-lil-nas-x-udostoen-glavnogo-priza-mtv-video-music-awards-2021-259541835.html

Конкурентами Lil Nas X были Doja Cat, Эд Ширан, The Weeknd, Карди Би и Megan Thee Stallion, а также певцы DJ Khaled и Дрейк 13.09.2021, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Популярный американский хип-хоп-исполнитель Lil Nas X удостоен главной награды премии MTV Video Music Awards 2021 в номинации "Видео года".Артист победил с клипом на песню Montero (Call Me By Your Name), сообщили организаторы. Клип рэпера также получил награду за лучшую режиссуру.Конкурентами Lil Nas X в этой категории были американская певица Doja Cat с песней Kiss me More, певец Эд Ширан и его композиция Bad Habits, канадец The Weeknd с треком Save Your Tears, исполнительницы Карди Би и Megan Thee Stallion с песней WAP, а также певцы DJ Khaled и Дрейк с композицией Popstar.Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году как альтернатива музыкальной премии Grammy в категории "Видео". Номинантов MTV VMA определяет специальное жюри (в состав которого входят продюсеры, представители звукозаписывающих компаний и прессы), в некоторых номинациях победителя определяют зрители путем голосования на сайте MTV. Победителям вручается награда MTV VMA в виде Лунного человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

