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СМИ: мужчина ранил туристку, а после покончил с собой в Батуми
СМИ: мужчина ранил туристку, а после покончил с собой в Батуми
Молодой мужчина ранил туристку, а затем нанес ранения себе, после чего скончался на месте 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T11:50+0400
2021-09-13T12:34+0400
общество
происшествия
новости
грузия
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Тело молодого мужчины нашли на черноморском побережье в Батуми (Аджария), ранена также женщина - она является гражданкой Беларуси.Раненную женщину бригада скорой помощи перевела в Батумскую реферальную больницу. Ее жизни не угрожает опасность. По данным СМИ, погибший и иностранка были знакомыми.Согласно информации "Аджария ТВ", молодой мужчина ранил туристку, а затем нанес ранения себе, после чего скончался на месте. Что стало причиной происшествия, пока не известно.На данный момент на побережье, в частности, на территории близ Батумского дельфинария работают эксперты-криминалисты. Территория оцеплена желтой лентой.Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту "попытка умышленного убийства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии

СМИ: мужчина ранил туристку, а после покончил с собой в Батуми

11:50 13.09.2021 (обновлено: 12:34 13.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 на одной из батумских улиц
Скорая помощь 112 на одной из батумских улиц - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Молодой мужчина ранил туристку, а затем нанес ранения себе, после чего скончался на месте
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Тело молодого мужчины нашли на черноморском побережье в Батуми (Аджария), ранена также женщина - она является гражданкой Беларуси.
Раненную женщину бригада скорой помощи перевела в Батумскую реферальную больницу. Ее жизни не угрожает опасность. По данным СМИ, погибший и иностранка были знакомыми.
Согласно информации "Аджария ТВ", молодой мужчина ранил туристку, а затем нанес ранения себе, после чего скончался на месте. Что стало причиной происшествия, пока не известно.
На данный момент на побережье, в частности, на территории близ Батумского дельфинария работают эксперты-криминалисты. Территория оцеплена желтой лентой.
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту "попытка умышленного убийства".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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