https://sputnik-georgia.ru/20210913/smi-muzhchina-ranil-turistku-a-posle-pokonchil-s-soboy-v-batumi-259545872.html

СМИ: мужчина ранил туристку, а после покончил с собой в Батуми

СМИ: мужчина ранил туристку, а после покончил с собой в Батуми

Молодой мужчина ранил туристку, а затем нанес ранения себе, после чего скончался на месте 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T11:50+0400

2021-09-13T11:50+0400

2021-09-13T12:34+0400

общество

происшествия

новости

грузия

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0d/259547625_0:0:3343:1881_1920x0_80_0_0_88cc14cb64dd6241f2dd12ca044fd3cf.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Тело молодого мужчины нашли на черноморском побережье в Батуми (Аджария), ранена также женщина - она является гражданкой Беларуси.Раненную женщину бригада скорой помощи перевела в Батумскую реферальную больницу. Ее жизни не угрожает опасность. По данным СМИ, погибший и иностранка были знакомыми.Согласно информации "Аджария ТВ", молодой мужчина ранил туристку, а затем нанес ранения себе, после чего скончался на месте. Что стало причиной происшествия, пока не известно.На данный момент на побережье, в частности, на территории близ Батумского дельфинария работают эксперты-криминалисты. Территория оцеплена желтой лентой.Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту "попытка умышленного убийства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии