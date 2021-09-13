https://sputnik-georgia.ru/20210913/taynaya-slezhka-za-svyaschennosluzhitelyami-novyy-skandal-v-gruzii-259563560.html
Тайная слежка за священнослужителями? Новый скандал в Грузии
Тайная слежка за священнослужителями? Новый скандал в Грузии
Оппозиционный телеканал обнародовал скрытые аудиозаписи, компромитирующие грузинских священнослужителей 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T19:19+0400
2021-09-13T19:19+0400
2021-09-13T20:18+0400
новости
грузия
тайная слежка
гпц
грузинская православная церковь
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/09/250568775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad856df653a3e5699d516e942c6fabdd.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Служба государственного инспектора Грузии призывает следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами, говорится в заявлении ведомства, распространенном в понедельник .В эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" накануне были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.В заявлении Службы госинспектора отмечается, что недавно обнародованные аудио- и видеозаписи, а также документация вызывают вопросы о незаконном наблюдении и слежке за различными лицами. В ведомстве отмечают, что эти факты требуют своевременного расследования компетентным следственным органом для установления их подлинности.Между тем, не все оппозиционные телеканалы согласились пустить эти записи в прямом эфире. Так, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия заявил, что не будет публиковать записи разговоров священнослужителей.Возможное прослушивание священнослужителей прокомментировала народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, в стране нет эффективного механизма, который бы защищал граждан от незаконной слежки.В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил в "сливе" информации и дискредитации церкви бывшую правящую партию "Единое национальное движение" и ряд поддерживающих их СМИ.По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви. Он также призывает к ответственности государство.Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикос Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20190209/Sudy-v-Gruzii-vydali-pochti-tysyachu-razresheniy-na-proslushku-telefonov-244270416.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/09/250568775_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f86f6400dac20731fb9196c5f2af5003.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тайная слежка, гпц, грузинская православная церковь, скандал
Тайная слежка за священнослужителями? Новый скандал в Грузии
19:19 13.09.2021 (обновлено: 20:18 13.09.2021)
Оппозиционный телеканал обнародовал скрытые аудиозаписи, компромитирующие грузинских священнослужителей
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik.
Служба государственного инспектора Грузии призывает следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами, говорится в заявлении
ведомства, распространенном в понедельник .
В эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" накануне были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.
В заявлении Службы госинспектора отмечается, что недавно обнародованные аудио- и видеозаписи, а также документация вызывают вопросы о незаконном наблюдении и слежке за различными лицами. В ведомстве отмечают, что эти факты требуют своевременного расследования компетентным следственным органом для установления их подлинности.
"Все формы манипулирования личной информацией ставят под угрозу право на неприкосновенность частной жизни, создают у людей чувство незащищенности, ущемляют человеческое достоинство, ограничивают их поведение и оказывают разрушительное воздействие на их эмоциональное состояние... Мы призываем следственный орган изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения", – говорится в заявлении.
Между тем, не все оппозиционные телеканалы согласились пустить эти записи в прямом эфире. Так, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия заявил, что не будет публиковать записи разговоров священнослужителей.
Возможное прослушивание священнослужителей прокомментировала народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, в стране нет эффективного механизма, который бы защищал граждан от незаконной слежки.
В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил в "сливе" информации и дискредитации церкви бывшую правящую партию "Единое национальное движение" и ряд поддерживающих их СМИ.
По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви. Он также призывает к ответственности государство.
Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикос Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.