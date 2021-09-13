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Тайная слежка за священнослужителями? Новый скандал в Грузии

Тайная слежка за священнослужителями? Новый скандал в Грузии

Оппозиционный телеканал обнародовал скрытые аудиозаписи, компромитирующие грузинских священнослужителей 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T19:19+0400

2021-09-13T19:19+0400

2021-09-13T20:18+0400

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тайная слежка

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скандал

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Служба государственного инспектора Грузии призывает следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами, говорится в заявлении ведомства, распространенном в понедельник .В эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" накануне были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.В заявлении Службы госинспектора отмечается, что недавно обнародованные аудио- и видеозаписи, а также документация вызывают вопросы о незаконном наблюдении и слежке за различными лицами. В ведомстве отмечают, что эти факты требуют своевременного расследования компетентным следственным органом для установления их подлинности.Между тем, не все оппозиционные телеканалы согласились пустить эти записи в прямом эфире. Так, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия заявил, что не будет публиковать записи разговоров священнослужителей.Возможное прослушивание священнослужителей прокомментировала народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, в стране нет эффективного механизма, который бы защищал граждан от незаконной слежки.В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил в "сливе" информации и дискредитации церкви бывшую правящую партию "Единое национальное движение" и ряд поддерживающих их СМИ.По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви. Он также призывает к ответственности государство.Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикос Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тайная слежка, гпц, грузинская православная церковь, скандал