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Тайная слежка за священнослужителями? Новый скандал в Грузии
Тайная слежка за священнослужителями? Новый скандал в Грузии
Оппозиционный телеканал обнародовал скрытые аудиозаписи, компромитирующие грузинских священнослужителей 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T19:19+0400
2021-09-13T20:18+0400
новости
грузия
тайная слежка
гпц
грузинская православная церковь
скандал
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Служба государственного инспектора Грузии призывает следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами, говорится в заявлении ведомства, распространенном в понедельник .В эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" накануне были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.В заявлении Службы госинспектора отмечается, что недавно обнародованные аудио- и видеозаписи, а также документация вызывают вопросы о незаконном наблюдении и слежке за различными лицами. В ведомстве отмечают, что эти факты требуют своевременного расследования компетентным следственным органом для установления их подлинности.Между тем, не все оппозиционные телеканалы согласились пустить эти записи в прямом эфире. Так, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия заявил, что не будет публиковать записи разговоров священнослужителей.Возможное прослушивание священнослужителей прокомментировала народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, в стране нет эффективного механизма, который бы защищал граждан от незаконной слежки.В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил в "сливе" информации и дискредитации церкви бывшую правящую партию "Единое национальное движение" и ряд поддерживающих их СМИ.По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви. Он также призывает к ответственности государство.Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикос Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тайная слежка, гпц, грузинская православная церковь, скандал

Тайная слежка за священнослужителями? Новый скандал в Грузии

19:19 13.09.2021 (обновлено: 20:18 13.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЦерковная служба - священнослужители в храме Самеба
Церковная служба - священнослужители в храме Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Оппозиционный телеканал обнародовал скрытые аудиозаписи, компромитирующие грузинских священнослужителей
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Служба государственного инспектора Грузии призывает следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами, говорится в заявлении ведомства, распространенном в понедельник .
В эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" накануне были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.
В заявлении Службы госинспектора отмечается, что недавно обнародованные аудио- и видеозаписи, а также документация вызывают вопросы о незаконном наблюдении и слежке за различными лицами. В ведомстве отмечают, что эти факты требуют своевременного расследования компетентным следственным органом для установления их подлинности.

"Все формы манипулирования личной информацией ставят под угрозу право на неприкосновенность частной жизни, создают у людей чувство незащищенности, ущемляют человеческое достоинство, ограничивают их поведение и оказывают разрушительное воздействие на их эмоциональное состояние... Мы призываем следственный орган изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения", – говорится в заявлении.

Между тем, не все оппозиционные телеканалы согласились пустить эти записи в прямом эфире. Так, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия заявил, что не будет публиковать записи разговоров священнослужителей.
Возможное прослушивание священнослужителей прокомментировала народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, в стране нет эффективного механизма, который бы защищал граждан от незаконной слежки.
В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил в "сливе" информации и дискредитации церкви бывшую правящую партию "Единое национальное движение" и ряд поддерживающих их СМИ.
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По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви. Он также призывает к ответственности государство.
Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикос Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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