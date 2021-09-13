https://sputnik-georgia.ru/20210913/tereport-okno-v-gruziyu-v-moskve-proshel-neobychnyy-prazdnik-gruzinskoy-kultury-259561724.html

Терепорт "Окно в Грузию": в Москве прошел необычный праздник грузинской культуры

Терепорт "Окно в Грузию": в Москве прошел необычный праздник грузинской культуры

На вечере в Москве можно было не просто прикоснуться к богатой грузинской культуре, но и попробовать ее на вкус 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T19:02+0400

2021-09-13T19:02+0400

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россия

грузия

москва

грузинское вино

грузинские танцы

мода

народное творчество и культура грузии

грузинские дизайнеры

филипп киркоров

грузинские дизайнеры покоряют мир моды

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. "Окно в Грузию" – так называлось мероприятие, которое прошло в пространстве Creative Diaspora и полностью окунуло гостей и жителей Москвы в национальный грузинский колорит.В программе вечера были национальные танцы, музыка, изыски традиционной грузинской кухни, а также кино, мода и многое другое. Свидетелями "грузинского преображения" на Мясницкой стали более 3 тысяч человек. "Те, кто не был в Грузии, говорили, что полюбили ее и теперь обязательно полетят. Те, для кого запахи Грузии родные, ощутили, что очутились в грузинском дворике и квартире. Бельевые веревки, антикварные находки, овощной рынок, раздающиеся ароматы хачапури и музыки – все погружало в эту атмосферу", – сообщили Sputnik Грузия организаторы.Ярким гостем вечера стал известный российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров, который посетил вечер "Окно в Грузию" прямо перед своим концертом. В самом пространстве развернулся модный поп-ап, где собрались самые лучшие грузинские дизайнеры и бренды, такие как Кети Чхиквадзе, MUZARADI , Berhasm, Prénom и другие. Александр Арутюнов создал необычную инсталляцию с эксклюзивным платьем специально для фестиваля под названием "Каба".Что касается грузинской живописи, то познакомиться с ней можно было через работы таких художников, как Елена Метревели, Гиорги Гигинеишвили, Антон Тотибадзе, Хвича Кварацхелия, Софа Папиашвили и Мариам Цкитишвили.В образовательной части программы можно было услышать интересные лекции о грузинской культуре, современной грузинской моде и дизайнерах, а также о вине от сомелье грузинского алкогольного бренда Sarajishvili. О музыкальном оформлении праздника позаботились DJ Гиорги Габелия и национальный ансамль "Метехи". Завершился вечер выступлением участницы телепроекта "Голос" Эленэ Нинидзе и благотворительным аукционом. Художники пожертвовали свои работы, а все вырученные средства пошли в пользу фонда "Большая перемена".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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