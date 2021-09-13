Терепорт "Окно в Грузию": в Москве прошел необычный праздник грузинской культуры
19:02 13.09.2021 (обновлено: 20:20 13.09.2021)
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© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovМероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
На вечере в Москве можно было не просто прикоснуться к богатой грузинской культуре, но и попробовать ее на вкус
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. "Окно в Грузию" – так называлось мероприятие, которое прошло в пространстве Creative Diaspora и полностью окунуло гостей и жителей Москвы в национальный грузинский колорит.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovМероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
В программе вечера были национальные танцы, музыка, изыски традиционной грузинской кухни, а также кино, мода и многое другое. Свидетелями "грузинского преображения" на Мясницкой стали более 3 тысяч человек.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovЗастолье с грузинским сыром, вином и сладостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Застолье с грузинским сыром, вином и сладостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
"Те, кто не был в Грузии, говорили, что полюбили ее и теперь обязательно полетят. Те, для кого запахи Грузии родные, ощутили, что очутились в грузинском дворике и квартире. Бельевые веревки, антикварные находки, овощной рынок, раздающиеся ароматы хачапури и музыки – все погружало в эту атмосферу", – сообщили Sputnik Грузия организаторы.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovФилипп Киркоров с гостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Филипп Киркоров с гостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
Ярким гостем вечера стал известный российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров, который посетил вечер "Окно в Грузию" прямо перед своим концертом.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovФилипп Киркоров с гостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Филипп Киркоров с гостями. Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
В самом пространстве развернулся модный поп-ап, где собрались самые лучшие грузинские дизайнеры и бренды, такие как Кети Чхиквадзе, MUZARADI , Berhasm, Prénom и другие. Александр Арутюнов создал необычную инсталляцию с эксклюзивным платьем специально для фестиваля под названием "Каба".
Что касается грузинской живописи, то познакомиться с ней можно было через работы таких художников, как Елена Метревели, Гиорги Гигинеишвили, Антон Тотибадзе, Хвича Кварацхелия, Софа Папиашвили и Мариам Цкитишвили.
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kovМероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
Мероприятие "Окно в Грузию" в пространстве Creative Diaspora
© courtesy of Andrei Mikhailov, Nikolai Zver'kov
В образовательной части программы можно было услышать интересные лекции о грузинской культуре, современной грузинской моде и дизайнерах, а также о вине от сомелье грузинского алкогольного бренда Sarajishvili.
О музыкальном оформлении праздника позаботились DJ Гиорги Габелия и национальный ансамль "Метехи". Завершился вечер выступлением участницы телепроекта "Голос" Эленэ Нинидзе и благотворительным аукционом. Художники пожертвовали свои работы, а все вырученные средства пошли в пользу фонда "Большая перемена".
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