Украина экстрадирует в Грузию чиновника времен Саакашвили

О задержании Кардава на Укриане стало известно в ноябре 2017 года. Тогда и началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию. Все это время Мегис Кардава находился под домашним арестом.

11 сентября стало известно, что Кардава задержан и украинские власти готовы его экстрадировать. В тот же день появилась информация о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы в доме, куда он приехал в гости.

Точная причина смерти пока неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи.