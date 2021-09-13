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Украина экстрадирует в Грузию чиновника времен Саакашвили
Украина экстрадирует в Грузию чиновника времен Саакашвили
По мнению адвоката бывшего чиновника, процесс носит политический характер и был искусственно ускорен 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T20:06+0400
2021-09-13T20:06+0400
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экстрадиция
мегис кардава
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Бывший высокопоставленный сотрудник военной полиции Грузии времен правления Михаила Саакашвили - Мегис Кардава будет экстрадирован из Украины на родину в течение ближайших двух недель, об этом заявил украинский адвокат экс-чиновника Максим Сиченко.По словам адвоката, намеченный на 13 сентября судебный процесс, на котором должно было быть принято окончательное решение, состоялся, и судья не удовлетворил жалобу защиты.Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. На родине Кардава обвиняют в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера, растрата государственных средств и т. д.Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегис Кардава по 11 уголовным делам, в которых он фигурирует. Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Он был заочно признан виновным в "унижающем или бесчеловечном обращении" по т. н. тюремному бунту и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу "Навтлугской спецоперации".Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района (регион Самегрело - Земо Сванети). За это он получил девять лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, экстрадиция, мегис кардава

Украина экстрадирует в Грузию чиновника времен Саакашвили

20:06 13.09.2021
261
CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651Молоток судьи, архивное фото
Молоток судьи, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651
По мнению адвоката бывшего чиновника, процесс носит политический характер и был искусственно ускорен
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Бывший высокопоставленный сотрудник военной полиции Грузии времен правления Михаила Саакашвили - Мегис Кардава будет экстрадирован из Украины на родину в течение ближайших двух недель, об этом заявил украинский адвокат экс-чиновника Максим Сиченко.
Арест Кардава

О задержании Кардава на Укриане стало известно в ноябре 2017 года. Тогда и началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию. Все это время Мегис Кардава находился под домашним арестом.

11 сентября стало известно, что Кардава задержан и украинские власти готовы его экстрадировать. В тот же день появилась информация о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы в доме, куда он приехал в гости.

Точная причина смерти пока неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи.

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По словам адвоката, намеченный на 13 сентября судебный процесс, на котором должно было быть принято окончательное решение, состоялся, и судья не удовлетворил жалобу защиты.

"Что касается нашей позиции, то это политическое решение, что процедура была искусственно ускорена и что ряд украинских правовых норм был проигнорирован...Есть приказ Министерства юстиции Украины о его экстрадиции, который мы обжаловали, и сегодня суд решил нашу не удовлетворять нашу жалобу. Суд считает, что приказ законен и его можно выполнить", - сказал Максим Сиченко в беседе с Первым каналом.

Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. На родине Кардава обвиняют в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера, растрата государственных средств и т. д.
Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегис Кардава по 11 уголовным делам, в которых он фигурирует. Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Он был заочно признан виновным в "унижающем или бесчеловечном обращении" по т. н. тюремному бунту и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу "Навтлугской спецоперации".
Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района (регион Самегрело - Земо Сванети). За это он получил девять лет тюрьмы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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