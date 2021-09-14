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Пеле после операции пошел на поправку
Пеле после операции пошел на поправку
Король футбола уже восстанавливается после тяжелой операции и скоро будет выписан из клиники 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Легенда мирового футбола - трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле после операции пошел на поправку, сообщает РИА Новости.Как сообщила журналистам его дочь Келли, его могут перевести из палаты интенсивной терапии через день-два.Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Опухоль была обнаружена во время обследования, которое "король футбола" прошел ранее. В пятницу сообщалось, что 80-летний Пеле после перенесенной операции продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии, но идет на поправку.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, в мире, футбол, пеле

Пеле после операции пошел на поправку

08:31 14.09.2021
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© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Король футбола уже восстанавливается после тяжелой операции и скоро будет выписан из клиники
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Легенда мирового футбола - трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле после операции пошел на поправку, сообщает РИА Новости.
Как сообщила журналистам его дочь Келли, его могут перевести из палаты интенсивной терапии через день-два.

"Он хорошо восстанавливается после операции. У него ничего не болит, в хорошем настроении… Он будет переведен в обычную палату через день-два, а затем вернется домой", - написала она в Instagram.

Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Опухоль была обнаружена во время обследования, которое "король футбола" прошел ранее. В пятницу сообщалось, что 80-летний Пеле после перенесенной операции продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии, но идет на поправку.
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