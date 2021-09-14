https://sputnik-georgia.ru/20210914/afera-na-milliony-v-gruzii-zaderzhany-obvinyaemye-v-poddelke-nalogovykh-dokumentov-259576902.html

Афера на миллионы: в Грузии задержаны обвиняемые в подделке налоговых документов

Афера на миллионы: в Грузии задержаны обвиняемые в подделке налоговых документов

За нанесение государству крупного материального ущерба задержанным грозит до шести лет тюремного заключения 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T12:19+0400

2021-09-14T12:19+0400

2021-09-14T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. По обвинению в фальсификации налоговых документов и нанесении материального ущерба государству в крупных размерах к уголовной ответственности привлечены два предпринимателя, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.По данным следствия, с целью получения незаконной материальной выгоды и создания фальшивых активов НДС от имени компаний, находящихся под их фактическим управлением, обвиняемые выписали фальшивые счет-фактуры на сумму 3 428 000 лари (1,1 миллиона долларов).Таким образом, они создали своей компании фальшивый актив на сумму 522 915 лари, который впоследствии был использован для покрытия бюджетных обязательств компании и налогов на импортную продукцию.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – "Причинение имущественного ущерба путем обмана", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков".Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200318/Na-zapade-Gruzii-vladeltsy-kompaniy-popalis-na-poddelke-nalogovykh-dokumentov-248004615.html

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новости, грузия, налоги, преступность в грузии