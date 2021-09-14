Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210914/delo-ob-ubiystve-sledovatelya-v-rossii-zaderzhannyy-v-gruzii-rossiyanin-otpuschen-pod-zalog-259593198.html
Дело об убийстве следователя в России: задержанный в Грузии россиянин отпущен под залог
Дело об убийстве следователя в России: задержанный в Грузии россиянин отпущен под залог
Россиянин оказался на свободе после того, как истек максимальный срок содержания под стражей 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T17:58+0400
2021-09-14T18:05+0400
россия
грузия
убийство
прокуратура
суд
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/08/249389956_0:41:2936:1693_1920x0_80_0_0_3236b3dca6d3f68ae5d97a46debe9c0b.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Гражданин России Иван Кочетков, задержанный в Грузии по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной, отпущен под залог, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.Россиянин оказался на свободе после того, как в Грузии истек максимальный срок содержания под стражей (девять месяцев).Ранее из Грузии в Россию был экстрадирован главный фигурант дела – IT-специалист Ярослав Сумбаев.Убийство из местиПодполковник юстиции Евгения Шишкина, которая занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте, была убита в октябре 2018 года. По версии СК, IT-специалист Ярослав Сумбаев "заказал" ее из мести: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, обвиняемым по которому проходил Сумбаев. В ноябре 2018 года он был задержан с поддельным паспортом в Грузии, впоследствии экстрадирован в РФ.Кочетков был задержан в Грузии в мае 2020 года. По данным следствия, в январе 2018 года он по указанию Сумбаева поджег автомобиль Шишкиной, чтобы запугать и вынудить ее прекратить уголовное преследование против Сумбаева, затем посылал ей угрожающие сообщения в мессенджере. Когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен к сбору данных о следователе, разработал план путей отхода киллера.Наряду с этим Сумбаев в одном из мессенджеров привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.Сумбаева задержали в Тбилиси в начале ноября 2018 года. Вскоре Генпрокуратура России обратилась к грузинской стороне с просьбой передать его. Сумбаев просил Грузию об убежище, но получил отказ.В ноябре 2020 года Мособлсуд приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова. В марте 2021 года 9,5 лет колонии получил соучастник убийства, на момент совершения преступления несовершеннолетний, через которого, по версии следствия, Сумбаев разместил объявление в даркнете и поддерживал связь с исполнителями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200722/V-Gruzii-zaderzhan-odin-iz-souchastnikov-ubiystva-rossiyskogo-sledovatelya-249047985.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/08/249389956_312:0:2624:1734_1920x0_80_0_0_fc9fd48504eeccb7b7853d69dc94201f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, грузия, убийство, прокуратура, суд, преступность в грузии

Дело об убийстве следователя в России: задержанный в Грузии россиянин отпущен под залог

17:58 14.09.2021 (обновлено: 18:05 14.09.2021)
350
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid / Перейти в фотобанкМолоток судьи в районном суде
Молоток судьи в районном суде - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Россиянин оказался на свободе после того, как истек максимальный срок содержания под стражей
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Гражданин России Иван Кочетков, задержанный в Грузии по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной, отпущен под залог, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
Россиянин оказался на свободе после того, как в Грузии истек максимальный срок содержания под стражей (девять месяцев).

"По информации грузинских компетентных органов, в настоящее время Кочеткову И. В. избрана мера пресечения в виде залога. Запрос о его экстрадиции находится на рассмотрении в Генеральной прокуратуре Грузии", – отметили в Генпрокуратуре России.

Ранее из Грузии в Россию был экстрадирован главный фигурант дела – IT-специалист Ярослав Сумбаев.

Убийство из мести

Подполковник юстиции Евгения Шишкина, которая занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте, была убита в октябре 2018 года. По версии СК, IT-специалист Ярослав Сумбаев "заказал" ее из мести: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, обвиняемым по которому проходил Сумбаев. В ноябре 2018 года он был задержан с поддельным паспортом в Грузии, впоследствии экстрадирован в РФ.
Кочетков был задержан в Грузии в мае 2020 года. По данным следствия, в январе 2018 года он по указанию Сумбаева поджег автомобиль Шишкиной, чтобы запугать и вынудить ее прекратить уголовное преследование против Сумбаева, затем посылал ей угрожающие сообщения в мессенджере. Когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен к сбору данных о следователе, разработал план путей отхода киллера.
Руки в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2020
В Грузии задержан один из соучастников убийства российского следователя
22 июля 2020, 18:27
1093
Наряду с этим Сумбаев в одном из мессенджеров привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.
Сумбаева задержали в Тбилиси в начале ноября 2018 года. Вскоре Генпрокуратура России обратилась к грузинской стороне с просьбой передать его. Сумбаев просил Грузию об убежище, но получил отказ.
В ноябре 2020 года Мособлсуд приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова. В марте 2021 года 9,5 лет колонии получил соучастник убийства, на момент совершения преступления несовершеннолетний, через которого, по версии следствия, Сумбаев разместил объявление в даркнете и поддерживал связь с исполнителями.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000100
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:57Дело о "прослушивании священнослужителей" в Грузии: СГБ распространило заявление
18:23Так вам Саакашвили и приехал!.. Впрочем, в этот раз все обстоит намного серьезней
17:58Дело об убийстве следователя в России: задержанный в Грузии россиянин отпущен под залог
17:07Гарибашвили: Саакашвили воюет против грузинского народа
16:37Слежка за священнослужителями в Грузии: Генпрокуратура начала расследование
16:06Визы, студенты, туристы: консул РФ рассказал о работе дипломатического ведомства в Грузии
15:48Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды
15:28В Грузии предотвращена контрабанда золота на нескольких КПП
15:07Вакцинировались и выиграли – названы имена первых победителей ковид-лотереи в Грузии
14:51Путин перешел на самоизоляцию из-за участившихся случаев COVID-19 в его окружении
14:36ЦИК Грузии: истекает срок внесения изменений в список избирателей
14:21Сайт для идентификации ковид-статуса граждан Грузии - подробности
14:06Ураганный спрос: США закупают российскую нефть
13:21В Грузии произошло землетрясение
13:12В Грузии подсчитывают, сколько человек ждет возвращения Саакашвили на родину
12:55Врач назвал симптомы "незаметного" поражения организма онкологией
12:39Эксперт о задержании россиянина Франчетти в Чехии - видео
12:19Афера на миллионы: в Грузии задержаны обвиняемые в подделке налоговых документов
12:04Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
11:49Полиция задержала подростка, применившего нож в драке со сверстниками в Тбилиси