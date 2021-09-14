https://sputnik-georgia.ru/20210914/delo-ob-ubiystve-sledovatelya-v-rossii-zaderzhannyy-v-gruzii-rossiyanin-otpuschen-pod-zalog-259593198.html

Дело об убийстве следователя в России: задержанный в Грузии россиянин отпущен под залог

Дело об убийстве следователя в России: задержанный в Грузии россиянин отпущен под залог

Россиянин оказался на свободе после того, как истек максимальный срок содержания под стражей 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T17:58+0400

2021-09-14T17:58+0400

2021-09-14T18:05+0400

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преступность в грузии

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Гражданин России Иван Кочетков, задержанный в Грузии по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной, отпущен под залог, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.Россиянин оказался на свободе после того, как в Грузии истек максимальный срок содержания под стражей (девять месяцев).Ранее из Грузии в Россию был экстрадирован главный фигурант дела – IT-специалист Ярослав Сумбаев.Убийство из местиПодполковник юстиции Евгения Шишкина, которая занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте, была убита в октябре 2018 года. По версии СК, IT-специалист Ярослав Сумбаев "заказал" ее из мести: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, обвиняемым по которому проходил Сумбаев. В ноябре 2018 года он был задержан с поддельным паспортом в Грузии, впоследствии экстрадирован в РФ.Кочетков был задержан в Грузии в мае 2020 года. По данным следствия, в январе 2018 года он по указанию Сумбаева поджег автомобиль Шишкиной, чтобы запугать и вынудить ее прекратить уголовное преследование против Сумбаева, затем посылал ей угрожающие сообщения в мессенджере. Когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен к сбору данных о следователе, разработал план путей отхода киллера.Наряду с этим Сумбаев в одном из мессенджеров привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.Сумбаева задержали в Тбилиси в начале ноября 2018 года. Вскоре Генпрокуратура России обратилась к грузинской стороне с просьбой передать его. Сумбаев просил Грузию об убежище, но получил отказ.В ноябре 2020 года Мособлсуд приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова. В марте 2021 года 9,5 лет колонии получил соучастник убийства, на момент совершения преступления несовершеннолетний, через которого, по версии следствия, Сумбаев разместил объявление в даркнете и поддерживал связь с исполнителями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200722/V-Gruzii-zaderzhan-odin-iz-souchastnikov-ubiystva-rossiyskogo-sledovatelya-249047985.html

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россия, грузия, убийство, прокуратура, суд, преступность в грузии